TWICE・NAYEON、ソロ名義曲「POP!」が累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
2023年2月1日 04時00分 (2月1日 05時05分更新)
アジア発の9人組ガールズグループ・TWICEのNAYEON（ナヨン）のソロ名義曲「POP!」が、2月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数149.4万回（1,494,144回）を記録。累積再生数は10,082.6万回（100,826,085回）となり、NAYEON名義では初の1億回再生を突破した。
2022/7/4付「オリコン週間ストリーミングランキング」にて初登場した本作は、2週目の7/11付には4位にランクイン。12/19付まで25週連続TOP100入りを果たした。
NAYEONは、昨年6月にTWICEでは初のソロリリースとなる1stミニアルバム『IM NAYEON』を発売。「POP!」は同作のリード曲として収録されている。
「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2023/2/6付：集計期間：2023年1月23日～29日）＞
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