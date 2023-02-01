映画『SLAM DUNK』ED主題歌・10-FEET「第ゼロ感」が「デジタルシングル」1位【オリコンランキング】
2023年2月1日 04時00分 (2月1日 06時05分更新)
10-FEET「第ゼロ感」が、週間DL数0.8万DL（8,487DL）を記録し、2月1日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、先週1/30付の2位より上昇し、自身初の1位を獲得した。
2022年11月9日に配信開始した本作は、公開中の映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌となっている。なお、本作の累積DL数は10.4万DL（104,099DL）。
そのほか今週の「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、稲葉浩志「BANTAM」が、初週DL数0.8万DL（7,507DL）で2位に初登場。続いて、3位にはOfficial髭男dism「Subtitle」が週間DL数0.7万DL（6,976DL）でランクイン。初登場した2022/10/24付から16週連続TOP5入りとなった。本作の累積DL数は29.5万DL（294,529DL）。
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2023/2/6付：集計期間：2023年1月23日～1月29日）＞
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