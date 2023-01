永瀬廉出演ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』エンディング曲「Life goes on」MVを公開したKing & Prince

人気グループ・King & Princeの12thシングル「Life goes on/We are young」(2月22日発売)のうち、メンバーの永瀬廉が出演するTBS系ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』(毎週火曜 後10:00)のエンディング曲「Life goes on」のミュージックビデオ(MV)が1月31日午後8時、YouTubeチャンネルで公開された。

「Life goes on」のMVのテーマは“青春”。人生の中の一瞬のきらめきである青春を表現するため、スケートボードやBMXで遊びながら撮影。5人の等身大な表情をとらえた、笑顔あふれる映像となっている。

振り付けは、4人組ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingz(シットキングス)のOguriが担当。考えすぎず、気張りすぎず、今この時間、瞬間を楽しんで、お互いを感じ合いながら踊れる構成と振り付けになっている。

ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』のエンディングでは、このダンスをアレンジした“夕暮れにダンス”を永瀬とドラマ出演者が踊り、SNSで話題を呼んでいる。

シングルにはもう1曲の表題曲で岸優太主演の日本テレビドラマ『すきすきワンワン!』(毎週月曜 深0:59)の主題歌「We are young」を収録。このほか、初回限定盤Aには「Night Drive Groovin’」、初回限定盤Bには「僕のワルツ」、通常盤には「Rainbow」「Sing Your Melody」、Dear Tiara盤には「愛を伝えましょう」が収められる。

特典映像として、初回限定盤Aには「Life goes on」のMV、Dance Ver、Behind the scenesを収録。初回限定盤Bには「We are young」のMV、Lip Sync Ver、Behind the scenesが盛り込まれる。Dear Tiara盤には「青春を取り戻せ!」と題した企画映像を収録。複合型のアミューズメント施設に集められた5人が、早朝、開店までの約2時間の制限時間の中で遊び倒し、その後はBBQでまたひと盛り上がり。5人のリラックスした表情が楽しめる映像となっている。

関連キーワード 音楽