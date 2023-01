2月13日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』がバレンタイン2時間スペシャル(後7:00)となることが決まり、King & Prince、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、HIROBA with 橋本愛、優里の出演と歌唱曲が発表された。

King & Princeは、新曲2曲をテレビ初披露することが決定。メンバーの永瀬廉が出演する広瀬すず主演ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』のエンディング曲で、かけがえのない友情と青春を描いた応援歌「Life goes on」、さらに、岸優太主演ドラマ『すきすきワンワン!』主題歌「We are young」をパフォーマンスする。

三代目 J SOUL BROTHERSは、前作「JSB IN BLACK」から約1年4ヶ月ぶりとなるシングル「STARS」をフルサイズでテレビ初披露することが決定。

優里は、2023年第1弾として配信リリースされた「ビリミリオン」をフルサイズでテレビ初披露する。頑張る全ての人の背中を押す、“今”という時代の応援ソングで、MVでは鉄拳がパラパラ漫画で楽曲のメッセージと世界観をストーリー化したことでも話題を集めている。

いきものがかりの水野良樹が主宰するプロジェクト「HIROBA」は、水野が「他者と出会い、そこでともに語らい、ともにつくり、ともに考えることができる”場”を作り出したい」をコンセプトに、2019年からスタート。今回は、俳優の橋本愛が初めて作詞をした楽曲「ただ いま(with 橋本愛)」を、橋本とのコラボ歌唱でテレビ初披露する。

放送翌日がバレンタインデーとあり、街頭インタビュー「あなたが“力”をもらったラブソング」特集も放送される。

■『CDTVライブ!ライブ!』バレンタイン2時間SP出演アーティスト

King & Prince「Life goes on」「We are young」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「STARS」

HIROBA「ただ いま(with 橋本愛)」

優里「ビリミリオン」

※50音順

関連キーワード 音楽