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SEVENTEENユニット「BSS」5年ぶりカムバック目前　オフィシャルフォト公開

2023年1月30日 16時15分 (1月30日 17時05分更新)
SEVENTEENスペシャルユニット「BSS」オフィシャルフォト（左から）SEUNGKWAN、DK、HOSHI （P）&（C） PLEDIS Entertainment

SEVENTEENスペシャルユニット「BSS」オフィシャルフォト（左から）SEUNGKWAN、DK、HOSHI （P）&（C） PLEDIS Entertainment

　韓国の13人組グループ・SEVENTEENのSEUNGKWAN、DK、HOSHIからなるスペシャルユニット「BSS」（ブソクスン）の1stシングルアルバム『SECOND WIND』（2月6日発売、日本では2月7日発売）のオフィシャルフォトが公開された。
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　ユニット名「BSS」は、メンバーの本名から1文字ずつ取ったもの。配信シングル「Just Do It」（2018年3月）以来、約5年ぶりのカムバックとなる。
　オフィシャルフォトでは、陸上トラックの上で個性的なスーツのスタイリングの3人が視線を向ける。スタートラインでクラウチングスタートのポーズを取る写真も公開され、いよいよ準備を終えてカムバックへ向かうことも表現している。
　今後、2月1日午前0時にトラックリストを公開。同日午後6時には「GOING BSS」コンテンツが公開される予定。
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