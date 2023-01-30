SEVENTEENユニット「BSS」5年ぶりカムバック目前 オフィシャルフォト公開
2023年1月30日 16時15分 (1月30日 17時05分更新)
韓国の13人組グループ・SEVENTEENのSEUNGKWAN、DK、HOSHIからなるスペシャルユニット「BSS」（ブソクスン）の1stシングルアルバム『SECOND WIND』（2月6日発売、日本では2月7日発売）のオフィシャルフォトが公開された。
ユニット名「BSS」は、メンバーの本名から1文字ずつ取ったもの。配信シングル「Just Do It」（2018年3月）以来、約5年ぶりのカムバックとなる。
オフィシャルフォトでは、陸上トラックの上で個性的なスーツのスタイリングの3人が視線を向ける。スタートラインでクラウチングスタートのポーズを取る写真も公開され、いよいよ準備を終えてカムバックへ向かうことも表現している。
今後、2月1日午前0時にトラックリストを公開。同日午後6時には「GOING BSS」コンテンツが公開される予定。
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