有明アリーナにてデビューツアーを開幕させたTHE LAST ROCKSTARS

4人組ロックバンド・THE LAST ROCKSTARSが、デビューツアー『THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles』をスタートさせた。26日の東京・有明アリーナ公演では、メンバーのソロパフォーマンスも含む全20曲を披露した。

同バンドは、X JAPANのYOSHIKI(Dr)、L’Arc~en~CielのHYDE(Vo)、LUNA SEA/X JAPANのSUGIZO(Gt&Violin)、ギタリストのMIYAVI(Gt)によって2022年11月に結成されたバンド。今回行われた東京公演を皮切りに、2月にはニューヨークとロサンゼルスにて、計7公演を実施する。

バンド結成後初の公演となった26日のライブは、HYDEのかけ声とともにスタート。オレンジと黄色の炎の演出の中、デビュー曲となる「THE LAST ROCKSTARS」を披露した。その後、オリジナル楽曲のほか、X JAPANの「Beneath The Skin」「BORN TO BE FREE」、L’Arc~en~Cielの「HONEY」、MIYAVIの「Bang!」、YOSHIKIとHYDEによる「Red Swan」、HYDEが作曲・プロデュースを手掛けた「GLAMOROUS SKY」などをパフォーマンスした。

グループの垣根を超えて楽曲を披露できていることに対して、YOSHIKIは「10年前、20年前、誰がこういう未来を予想してた?ファンのみんなが応援してくれたから今日のような奇跡が起こった。感謝しています」と語った。

ライブでは、YOSHIKIによるピアノ&ドラム、SUGIZOによるバイオリン、MIYAVIによるアコースティックギターなど、それぞれのソロパフォーマンスに加え、SUGIZOとMIYAVIによるギターバトルが行われる場面もあった。さらに、YOSHIKIのピアノソロでは、X JAPANの「紅」を披露。会場がペンライトの赤色で染まり、観客による大合唱が行われた。

アンコールでは、THE LAST ROCKSTARS初のバラード曲である「Shine」を披露。同曲はファンと一緒に歌うことができるようにと、事前にSNSで一部音源・歌詞が公開されていたが、YOSHIKIは改めて「暗いことやつらいことがあってもみんなで光を灯そう」と曲を紹介。サビでは観客による大合唱が行われた。

最後にYOSHIKIは「本当にみんなのおかげでここまでくることができました。ありがとうございます」と感謝を伝え、再度デビュー曲となる「THE LAST ROCKSTARS」を披露し、紙吹雪による演出でライブを締めくくった。

■『THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles』 セットリスト

01. THE LAST ROCKSTARS

02. 6 or 9(HYDE)

03. Messiah

04. HERE’S THE LOVE

05. Beneath The Skin(X JAPAN)

06. SUGIZO×MIYAVI Session

07. SUGIZO Solo

08. Folly

09. Hallelujah

10. YOSHIKI Drum Solo

11. YOSHIKI Piano Solo

・白鳥の湖(YOSHIKI)

・紅(X JAPAN)

12. Born To Be Free(X JAPAN)

13. HONEY(L’Arc-en-Ciel)

14. Up And Down

15. Bang!(MIYAVI)

16. Red Swan(YOSHIKI feat.HYDE)

17. PSYCHO LOVE

En1. Shine

En2. GLAMOROUS SKY(HYDE)

En3. THE LAST ROCKSTARS

関連キーワード 音楽