お笑いコンビのウッチャンナンチャンが、2月17日午後6時から放送のニッポン放送『オールナイトニッポン55周年記念 オールナイトニッポン55時間スペシャル』に出演することが発表された。『オールナイトニッポン』（ANN）に15年ぶりの登場となる。

『ANN』は、1967年10月の放送開始以来、深夜ラジオから才能豊かな数々のパーソナリティーを見出し、新しい話題や文化を発信してきた。ウッチャンナンチャンは、1989年4月から6年間、金曜1部を担当。業界裏話を収録した“裏カセット”の配布にはリスナー8000人が集まった。また、番組からマセキ里穂、長女隊、笹にしき、外米シスターなどの期間限定アイドルを送り出した。

番組関連イベントも積極的に行われ、大磯ロングビーチ、日比谷野外音楽堂をはじめ、日本武道館『南原清隆 生誕28周年記念祭 and 長女隊コンサート』 、横浜スタジアム『ウッチャンナンチャン vs B-21スペシャル草野球大会』など、数々の伝説を作った。

2008年2月の『ANN』40周年記念スペシャル番組で、13年ぶりに復活。その際、次にいつやるか分からないなか、新コーナーを募集していたが、今回55周年の節目に、満を持して15年ぶり復活がかなう。詳しい放送時間やタイムテーブルは後日発表となる。

■スペシャル企画

『オールナイトニッポン55周年記念 オールナイトニッポン55時間スペシャル 』

■放送日時

2023年2月17日（金）午後6時～2月19日（日）深夜1時

■出演者（50音順）

aiko／明石家さんま／秋元康／井口理／King Gnu／イルカ／上柳昌彦／ウッチャンナンチャン／オードリー／垣花正／亀渕昭信／久保史緒里（乃木坂46）／Creepy Nuts／くりぃむしちゅー／斎藤安弘／佐久間宣行／三四郎／THE ALFEE／／霜降り明星／笑福亭鶴光／菅田将暉／SixTONES／荘口彰久／タモリ／土田晃之／電気グルーヴ／ナインティナイン／ネプチューン／福山雅治／フワちゃん／ぺこぱ／星野源／マヂカルラブリー／松任谷由実／松山千春／山下達郎／ゆず

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