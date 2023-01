1年4ヶ月ぶりニューシングル「STARS」MVを公開した三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

7人組ダンス&ボーカルグループ・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが30日、約1年4ヶ月ぶりとなるニューシングル「STARS」(2月1日発売)の音源とミュージックビデオ(MV)を解禁。メンバーはそれぞれインスタグラムでオフショットを投稿し、ファンを喜ばせた。

今作は、代表曲「R.Y.U.S.E.I.」を手がけたプロデューサー・styが、「R.Y.U.S.E.I. pt.2」をテーマに書き下ろし。「R.Y.U.S.E.I.」のアンサーソングともいえる楽曲となっており、サビでは、「人生一度きり/DREAM 掴みたいから今」と野心を歌い上げた「R.Y.U.S.E.I.」に対し、今作では「人生一度きりじゃない/何度やり直しても」と“夢の続き”を歌うメッセージソングとなっている。

MVでは、壮大な砂漠に今回の撮影のためだけに設けたステージでパフォーマンスし、同じシチュエーションでも昼と夜の景色が異なる世界観を表現。それぞれの歩む道を長く旅してきたメンバーたちが、その旅の果てに、打ち上げた7つの閃光が衝突。それぞれの活動によってさらに力をつけたメンバーが集結し、すさまじい光を放つ「STARS」となるストーリーとなっている。

MV公開後、メンバーはそれぞれインスタグラムを更新。リーダーのNAOTOと小林直己はそれぞれ「We’re back!!」「We’re back.」、ボーカルの今市隆二は「帰ってきたよ」と報告。ボーカルの登坂広臣は歌詞の一部「"Me and you, we are the stars"」「"人生一度きりじゃない"」を引用し、MVビハインド写真を投稿した。

パフォーマーの岩田剛典、山下健二郎らは、岩田が自撮りした7人集合のオフショットも公開。SNSやコメント欄では「久しぶりの7人 お帰り」「最高な7人待ってました」「エモリシャス!」「エモエモのエモ~」「みんないい顔してる」「岩ちゃん いい写真ありがとう」と反響が広がっている。

