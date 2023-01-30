Travis Japan、北海道の新球場でライブ 『F VILLAGE STARTING LIVE!』3・28開催
2023年1月30日 14時19分 (1月30日 16時06分更新)
「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」（Fビレッジ、北海道北広島市）開業を記念して3月28日に『F VILLAGE STARTING LIVE!』開催が決定。INI、EXILE TAKAHIRO×EXILE THE SECOND、Travis Japan、Little Glee Monsterの出演が決まった。
「Fビレッジ」は、北海道日本ハムファイターズの新本拠地「エスコンフィールドHOKKAIDO」を中心にしたエリア一帯の総称。『F VILLAGE STARTING LIVE！』はその幕開けを告げる音楽と光のセレブレーションイベントとなり、MCは大泉洋と松岡茉優が務める。
チケットはファイターズオフィシャルファンクラブ「FAV」で2月11日午前10時から先行販売。翌12日同時刻より一般販売が開始される。
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