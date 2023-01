BABYMETAL復活ライブ『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -』より Photo by Taku Fujii

メタルダンスユニット・BABYMETALが28・29日の両日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -』2daysを開催した。2021年10月のライブ活動封印宣言後初の復活ステージで、2日間計3万人を熱狂させた。

封印を解く儀式のドレスコードとして配布された「Savior Mask」を身につけた観客が見守る中、約1年9ヶ月ぶりとなるBABYMETALのライブは、オープニングのストーリームービーから始まった。

公演タイトル「THE OTHER ONE」のテーマとなっている10のパラレルワールドから、10人の使徒がBABYMETALの封印を解くために召喚され、会場を横断するランウェイステージに「THE OTHER ONE」のシンボルマークを象った杖を持ったベール姿の使徒たちが出現。BABYMETALが石化され眠っているとされる、巨大なキツネが刻まれた石造りのFOX GATEにたどり着いた使徒たちが杖を掲げると、玉座に鎮座したSU-METALとMOAMETALが姿を現し、壮大な復活の儀式が幕を開けた。

復活の狼煙を上げるアンセム「METAL KINGDOM」からスタート。新曲「Divine Attack - 神撃 -」、人気曲「Distortion(feat. Alissa White-Gluz)」「PA PA YA!!(feat. F.HERO)」「ギミチョコ!!」「メギツネ」を立て続けに披露していく。

「ド・キ・ド・キ☆モーニング」が始まる前のストーリームービーでは、METALVERSEに広がる新世界(ニューワールド)への扉が開き、「我々の知らなかった新たな生命体の存在を知ることになる」というアナウンスから聞き慣れたイントロへ。前半は従来と同じだったが、中盤からへビーなテーマリフが繰り返される新アレンジが続き、もう一つのステージに突如、BABYMETALを彷彿とさせる謎の3人組が登場。パラレルワールドが出現したかのように、2つのグループが乗ったムービングステージが会場の中央で向かい合いながら、一糸乱れぬパフォーマンスを披露し、会場は歓声に包まれた。

終盤の「ヘドバンギャー!!」では、BABYMETALの激しいパフォーマンスに、観客も“土下座ヘドバン”で呼応。代表曲「イジメ、ダメ、ゼッタイ」に続いては、高速メタルチューン「Road of Resistance」で「We are」「BABYMETAL!」のおなじみのコール&レスポンスが会場中にこだました。

フィナーレには新曲「THE LEGEND」では、THE OTHER ONEのシンボルマーク「∞」を象った2つのムービングステージにSU-METALとMOAMETALがそれぞれ立ち、会場の両端から中央に向かって2つの円が重なり合うようにゆっくりと移動。SU-METALの会場を優しく包み込むような歌声、MOAMETALと白装束に身を包んだクワイア隊のハーモニーが響き渡った。

エンディングのストーリームービーでは、「THE OTHER ONE」というもう一つのBABYMETALの物語を通じて封印が解き放たれ、BABYMETALは新たなステージへと旅立つことが告げられた。再びステージ上に姿を現したSU-METALとMOAMETALは、2つのクリスタルの棺桶へと導かれる。2つの棺桶の間に光の矢が放たれると、もう1つのクリスタルの棺桶が出現し、何者かが姿を現した。3つの棺桶がそろい、無限の宇宙が真っ赤に染まると、ビッグバンを彷彿とさせる強烈な光と共に終演を迎えた。

3つ目の棺桶の存在、新たな生命体の3人組など、謎に満ちた世界が繰り広げられた公演となったが、これは序章にすぎず、次回のライブ『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE』を4月1・2日に横浜・ぴあアリーナMMで開催することを発表。「THE OTHER ONE」の復元計画が最終段階へと進み、「全てがCLEARになった時に物語が完結し、4月1日のFOX DAYにBABYMETALの新世界(ニューワールド)への旅立ちの時とともに新しいメタルが誕生する」ことが告げられた。

■『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -』セットリスト

01. METAL KINGDOM

02. Divine Attack - 神撃 -

03. Distortion(feat. Alissa White-Gluz)

04. PA PA YA!!(feat. F.HERO)

05. ギミチョコ!!

06. メギツネ

07. ド・キ・ド・キ☆モーニング

08. Light and Darkness

09. Monochrome

10. ヘドバンギャー!!

11. イジメ、ダメ、ゼッタイ

12. Road of Resistance

13. THE LEGEND

関連キーワード 音楽