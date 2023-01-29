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長野のスキー場コース外で雪崩、複数人巻き込まれたか

2023年1月29日 17時55分 (1月29日 17時59分更新)
　２９日午後２時半ごろ、長野県小谷村の栂池高原スキー場のコース外で雪崩が発生した。複数人が巻き込まれたとの情報があり、県警が詳しい状況を調べている。
　県警によると、雪崩はスキー場北側にある、白馬乗鞍岳の東側斜面で起きた。小谷村には雪崩注意報が出ていたという。
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