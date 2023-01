『FUKUOKA MUSIC FES.2023』に出演したINI (C)LAPONE Entertainment

グローバルボーイズグループ・INIが28日に福岡・PayPayドームで開催された『FUKUOKA MUSIC FES.2023』に出演した。

福岡に本拠地を構えるプロ野球・福岡ソフトバンクホークス、音楽専門チャンネル・スペースシャワーTV、セレクトショップ・BEAMSの3社がプロデュースする音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2023』。INIのフェスへの出演は、昨年9月に熊本で開催されたWANIMA初主催フェス『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2022』以来2度目。初めてとなるPayPayドームのステージで集まった2万4000人を魅了した。

オリコンウィークリーアルバムランキングで初登場1位を獲得した、1stアルバム『Awakening』のタイトル曲「SPECTRA」からスタート。続けて同アルバム収録曲「BAD BOYZ」を披露。2曲続けての一糸乱れぬダンスナンバーに、会場の熱気は急上昇。冒頭のあいさつで尾崎匠海は「今日は皆さんと一緒に音楽を楽しんでいきたいと思います!」と伝え、リーダーの木村柾哉は「INIを知っている方も知らない方も全力でINIのステージを楽しんでいってください!」と自身のファン以外にも言葉を伝えた。

終盤には、30日にデジタル配信スタートする「New Day」を配信開始に先駆けパフォーマンス初披露。今回の楽曲の振付を担当したのは、NOPPO(s** t kingz )。キャッチーなフレーズが印象的なダンスナンバーをパフォーマンスした。ラストは、WANIMA提供楽曲で、メンバーの尾崎出演ドラマの主題歌の「HERO」を、初のWANIMA生演奏で披露。 KENTA(WANIMA)は、「この11人は純粋で、めっちゃいい子たちです! INI知らない人たち、INIを聴いてください! これから日本一でトップのボーイズグループになると思います! 本当に11人最高です!」と伝えた。WANIMA登場に会場のボルテージはこれまで以上にあがり、福フェス初出演のINIステージに幕を下ろした。

■『FUKUOKA MUSIC FES.2023』INIセットリスト

01.SPECTRA

02.BAD BOYZ

03.Dramatic

04.CALL 119

05.Do You What Like

06.New Day

07.HERO(w/WANIMA)

