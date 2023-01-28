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オーデルマットが今季７勝目　Ｗ杯男子スーパー大回転

2023年1月28日 23時09分 (1月28日 23時35分更新)
　アルペンスキーＷ杯男子スーパー大回転のフィニッシュエリアで笑顔を見せるマルコ・オーデルマット＝２８日、コルティナダンペッツォ（ＡＰ＝共同）

　アルペンスキーＷ杯男子スーパー大回転のフィニッシュエリアで笑顔を見せるマルコ・オーデルマット＝２８日、コルティナダンペッツォ（ＡＰ＝共同）

　アルペンスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は２８日、イタリアのコルティナダンペッツォで男子スーパー大回転第５戦が行われ、マルコ・オーデルマット（スイス）が１分２５秒５７で今季７勝目、通算１８勝目を挙げた。
　０秒３５差の２位はアレクサンデルオーモット・キルデ（ノルウェー）で、３位はマティア・カッセ（イタリア）だった。（共同）

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