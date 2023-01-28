Travis Japan、アメリカ留学時のドキュメンタリー映像リリース 知られざる苦悩と決意
2023年1月28日 15時20分 (1月28日 17時05分更新)
人気グループ・Travis Japanが28日、デビュー後初のツアー『Travis Japan Debut Concert Tour 2023 THE SHOW ～ただいま、おかえり～』を愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホールでスタート。同ステージで、アメリカ留学時のドキュメンタリー映像をまとめた『Travis Japan -The untold story of LA-』を、3月29日にリリースすることを発表した。
昨年3月、日本の仕事を全てストップし、語学やダンス、ボーカルスキル向上を目指し、メンバー7人で共同生活をしながら過ごしたアメリカ・ロサンゼルスでの留学生活。そしてその中で、グローバルデビューをつかみとった。華々しくデビューを飾った笑顔の裏で、今まで語られることがなかったメンバーの葛藤や苦悩そして決意などを、当時の映像を混えながら帰国後のソロインタビューで振り返るドキュメンタリーとなっている。
初回限定盤と通常盤とファンクラブ盤の3形態となっており、いずれもBlu-rayとDVDを選択できる。初回限定盤は、本編と特典映像A、さらに44ページにわたる写真集Aを封入している。通常盤は、本編と特典映像Bを収録し、ファンクラブ盤では、本編と特典映像Cそして60ページにわたる写真集Bとグループアクリルスタンドを封入した豪華版となっている。
■『Travis Japan -The untold story of LA-』
◆初回限定盤 : 三方背ケース＋デジパック＋グッズ
初回限定盤A : 2 Blu-ray ＋グッズ （フォトブックA)
初回限定盤B : 2DVD＋グッズ （フォトブックA)
【収録内容】
Disc1(BD/DVD) Travis Japan -The untold story of LA-
特典映像A
【グッズ】
フォトブックA（44P)
◆初回限定盤 : 三方背ケース＋デジパック＋グッズ
初回限定盤A : 2 Blu-ray ＋グッズ （フォトブックA)
初回限定盤B : 2DVD＋グッズ （フォトブックA)
【収録内容】
Disc1(BD/DVD) Travis Japan -The untold story of LA-
特典映像A
【グッズ】
フォトブックA（44P)
◆通常盤 : 三方背ケース
通常盤A : 2 Blu-ray
通常盤B : 2DVD
【収録内容】
Disc1(BD/DVD) Travis Japan -The untold story of LA-
特典映像B
通常盤A : 2 Blu-ray
通常盤B : 2DVD
【収録内容】
Disc1(BD/DVD) Travis Japan -The untold story of LA-
特典映像B
◆FC限定盤：ワンピースボックス＋デジパック＋グッズ1＋グッズ2
※予約受付期間：2023年2月1日 午後6時～2月14日まで
※予約受付期間：2023年2月1日 午後6時～2月14日まで
FC限定盤A : 2 Blu-ray＋2グッズ
FC限定盤B : 2DVD＋2グッズ
【収録内容】
Disc1(BD/DVD) Travis Japan -The untold story of LA-
特典映像C
【グッズ】
グッズ1：フォトブックB (60P)
グッズ2：グループアクリルスタンド
FC限定盤B : 2DVD＋2グッズ
【収録内容】
Disc1(BD/DVD) Travis Japan -The untold story of LA-
特典映像C
【グッズ】
グッズ1：フォトブックB (60P)
グッズ2：グループアクリルスタンド
＜先着外付け特典＞
●初回限定盤 特典(Blu-ray/DVD共通)／フォトカード(A6)
●通常盤 特典(Blu-ray/DVD共通)／クリアファイル(A4)
●FC盤 特典(Blu-ray/DVD共通)／ステッカーシート(A6)
※特典は先着で、数に限りがある。予約購入の際は必ず各ECサイト／各店舗で確認を。
●初回限定盤 特典(Blu-ray/DVD共通)／フォトカード(A6)
●通常盤 特典(Blu-ray/DVD共通)／クリアファイル(A4)
●FC盤 特典(Blu-ray/DVD共通)／ステッカーシート(A6)
※特典は先着で、数に限りがある。予約購入の際は必ず各ECサイト／各店舗で確認を。
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