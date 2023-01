Travis Japan

人気グループ・Travis Japanが28日、デビュー後初のツアー『Travis Japan Debut Concert Tour 2023 THE SHOW ~ただいま、おかえり~』を愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホールでスタート。同ステージで、アメリカ留学時のドキュメンタリー映像をまとめた『Travis Japan -The untold story of LA-』を、3月29日にリリースすることを発表した。

昨年3月、日本の仕事を全てストップし、語学やダンス、ボーカルスキル向上を目指し、メンバー7人で共同生活をしながら過ごしたアメリカ・ロサンゼルスでの留学生活。そしてその中で、グローバルデビューをつかみとった。華々しくデビューを飾った笑顔の裏で、今まで語られることがなかったメンバーの葛藤や苦悩そして決意などを、当時の映像を混えながら帰国後のソロインタビューで振り返るドキュメンタリーとなっている。

初回限定盤と通常盤とファンクラブ盤の3形態となっており、いずれもBlu-rayとDVDを選択できる。初回限定盤は、本編と特典映像A、さらに44ページにわたる写真集Aを封入している。通常盤は、本編と特典映像Bを収録し、ファンクラブ盤では、本編と特典映像Cそして60ページにわたる写真集Bとグループアクリルスタンドを封入した豪華版となっている。

■『Travis Japan -The untold story of LA-』

◆初回限定盤 : 三方背ケース+デジパック+グッズ

初回限定盤A : 2 Blu-ray +グッズ (フォトブックA)

初回限定盤B : 2DVD+グッズ (フォトブックA)

【収録内容】

Disc1(BD/DVD) Travis Japan -The untold story of LA-

特典映像A

【グッズ】

フォトブックA(44P)

◆通常盤 : 三方背ケース

通常盤A : 2 Blu-ray

通常盤B : 2DVD

【収録内容】

Disc1(BD/DVD) Travis Japan -The untold story of LA-

特典映像B

◆FC限定盤:ワンピースボックス+デジパック+グッズ1+グッズ2

※予約受付期間:2023年2月1日 午後6時~2月14日まで

FC限定盤A : 2 Blu-ray+2グッズ

FC限定盤B : 2DVD+2グッズ

【収録内容】

Disc1(BD/DVD) Travis Japan -The untold story of LA-

特典映像C

【グッズ】

グッズ1:フォトブックB (60P)

グッズ2:グループアクリルスタンド

<先着外付け特典>

●初回限定盤 特典(Blu-ray/DVD共通)/フォトカード(A6)

●通常盤 特典(Blu-ray/DVD共通)/クリアファイル(A4)

●FC盤 特典(Blu-ray/DVD共通)/ステッカーシート(A6)

※特典は先着で、数に限りがある。予約購入の際は必ず各ECサイト/各店舗で確認を。

