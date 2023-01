『未来へ動き出そう!~東京パラリンピックが残してくれたもの~第9回「WHO I AM」フォーラム』に参加した松岡修造 (C)ORICON NewS inc.

元プロテニスプレーヤーでスポーツキャスターの松岡修造が27日、都内で行われた『WHO I AM』プロジェクトの新シーズンの放送・配信を記念した『未来へ動き出そう!~東京パラリンピックが残してくれたもの~第9回「WHO I AM」フォーラム』に参加した。

WOWOWが、2016年から放送・配信を行なっている、世界最高峰のパラアスリートに迫る大型シリーズ『パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM』が、「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック」にリニューアルし、8日から新シーズンを放送・配信している。

さらに今シーズンから新しく、エンターテインメントの世界の第一線で活躍する多彩な表現者たちが登場する新シリーズ「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM LIFE」が加わり、29日から放送・配信がスタートする。

イベントには作曲家のマイケル・ハウウェル、陸上パラリンピック金メダリストの伊藤智也、アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかが参加。障がいを持つ3人に対して松岡は「台本の言うことを聞かないで、聞きます」と矢継ぎ早に質問を開始して本音に迫った。

松岡に乗せられるように3人も熱のこもったトークを展開。気がつけばタイムキーパーが示した数字は「残り5分」だった。松岡は「ちょっと待ってくれよ…。あと5分しかない…。どうしよう。もらった質問案の中から1つも聞いてない」とがく然。猪狩も「台本と全然、違う」と苦笑いだった。そして、番組のナビゲーターを務める俳優の西島秀俊が登場。ステージ裏で3人の話を聞いていた西島は「僕も楽しんだ。僕は出なくてもいいんじゃないかなっていうのが正直なところ」と笑っていた。

