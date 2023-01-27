「ABEMA」は27日、「ABEMAアニメ2チャンネル」で2月3日午後8時より、特別番組『鬼滅テレビ-ワールドツアー上映開幕SP-』を配信することを発表した。

配信には、竈門炭治郎役の花江夏樹、竈門禰豆子役の鬼頭明里、我妻善逸役の下野紘、嘴平伊之助役の松岡禎丞、宇髄天元役の小西克幸、時透無一郎役の河西健吾、甘露寺蜜璃役の花澤香菜ら豪華キャスト陣が集結。

MCに本作プロデューサーのアニプレックス・高橋祐馬を迎え、配信当日2月3日よりいよいよ上映がスタートする『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』の最新情報をお届けするほか、さらにはアニメ「鬼滅の刃」にまつわる新情報も発表する。

■「ABEMAアニメ2チャンネル」/特別番組『鬼滅テレビ-ワールドツアー上映開幕SP-』 配信概要

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2023年2月3日（金）夜8時～夜9時

配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

出演者：花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、小西克幸、河西健吾、花澤香菜

MC：高橋祐馬（アニプレックス）

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

関連キーワード アニメ