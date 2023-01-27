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第95回記念センバツ大会、代表36校決まる【出場校一覧】

2023年1月27日 16時24分

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甲子園球場

甲子園球場

　第95回記念センバツ高校野球大会（3月18日開幕、甲子園）の出場校を決める日本高野連の選考委員会が27日、大阪市内で開かれ、36校の代表が決まった。出場校は次の通り。
　◇北海道
　クラーク＝2年連続2度目
　◇東北
　仙台育英（宮城）＝2年ぶり15度目
　東北（宮城）＝12年ぶり20度目
　能代松陽（秋田）＝初出場
　◇関東・東京
　山梨学院（山梨）＝2年連続6度目
　専大松戸（千葉）＝2年ぶり3度目
　高崎健康福祉大高崎（群馬）＝2年ぶり6度目
　慶応（神奈川）＝5年ぶり10度目
　作新学院（栃木）＝6年ぶり11度目
　東海大菅生（東京）＝2年ぶり5度目
　二松学舎大付（東京）＝2年連続7度目
　◇東海
　東邦（愛知）＝4年ぶり31度目
　常葉大菊川（静岡）＝10年ぶり5度目
　大垣日大（岐阜）＝2年連続5度目
　◇北信越
　北陸（福井）＝34年ぶり2度目
　敦賀気比（福井）＝3年連続10度目
　◇近畿
　大阪桐蔭（大阪）＝3年連続14度目
　報徳学園（兵庫）＝6年ぶり22度目
　智弁和歌山（和歌山）＝3年ぶり15度目
　龍谷大平安（京都）＝4年ぶり42度目
　履正社（大阪）＝3年ぶり10度目
　彦根総合（滋賀）＝初出場
　社（兵庫）＝19年ぶり2度目
　◇中国・四国
　広陵（広島）＝2年連続26度目
　光（山口）＝初出場
　鳥取城北（鳥取）＝2年ぶり4度目
　英明（香川）＝5年ぶり3度目
　高松商（香川）＝4年ぶり28度目
　高知（高知）＝2年連続20度目
　◇九州
　沖縄尚学（沖縄）＝9年ぶり7度目
　長崎日大（長崎）＝2年連続4度目
　海星（長崎）＝7年ぶり6度目
　大分商（大分）＝3年ぶり7度目
　◇21世紀枠
　氷見（富山）＝30年ぶり2度目
　城東（徳島）＝初出場
　石橋（栃木）＝初出場
【あわせて読みたい】
◆鳥取城北、中国・四国6枠目に滑り込みで2年ぶり出場 中国大会では接戦演じ4強
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◆多彩な投手陣誇る高知は2年連続出場、OBに中日・木下拓哉ら

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