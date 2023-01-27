第95回記念センバツ大会、代表36校決まる【出場校一覧】
2023年1月27日 16時24分
第95回記念センバツ高校野球大会（3月18日開幕、甲子園）の出場校を決める日本高野連の選考委員会が27日、大阪市内で開かれ、36校の代表が決まった。出場校は次の通り。
◇北海道
クラーク＝2年連続2度目
◇東北
仙台育英（宮城）＝2年ぶり15度目
東北（宮城）＝12年ぶり20度目
能代松陽（秋田）＝初出場
◇関東・東京
山梨学院（山梨）＝2年連続6度目
専大松戸（千葉）＝2年ぶり3度目
高崎健康福祉大高崎（群馬）＝2年ぶり6度目
慶応（神奈川）＝5年ぶり10度目
作新学院（栃木）＝6年ぶり11度目
東海大菅生（東京）＝2年ぶり5度目
二松学舎大付（東京）＝2年連続7度目
◇東海
東邦（愛知）＝4年ぶり31度目
常葉大菊川（静岡）＝10年ぶり5度目
大垣日大（岐阜）＝2年連続5度目
◇北信越
北陸（福井）＝34年ぶり2度目
敦賀気比（福井）＝3年連続10度目
◇近畿
大阪桐蔭（大阪）＝3年連続14度目
報徳学園（兵庫）＝6年ぶり22度目
智弁和歌山（和歌山）＝3年ぶり15度目
龍谷大平安（京都）＝4年ぶり42度目
履正社（大阪）＝3年ぶり10度目
彦根総合（滋賀）＝初出場
社（兵庫）＝19年ぶり2度目
◇中国・四国
広陵（広島）＝2年連続26度目
光（山口）＝初出場
鳥取城北（鳥取）＝2年ぶり4度目
英明（香川）＝5年ぶり3度目
高松商（香川）＝4年ぶり28度目
高知（高知）＝2年連続20度目
◇九州
沖縄尚学（沖縄）＝9年ぶり7度目
長崎日大（長崎）＝2年連続4度目
海星（長崎）＝7年ぶり6度目
大分商（大分）＝3年ぶり7度目
◇21世紀枠
氷見（富山）＝30年ぶり2度目
城東（徳島）＝初出場
石橋（栃木）＝初出場
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