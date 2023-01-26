トヨタ自動車、豊田章男社長が4月1日付で会長に 後任は53歳・佐藤恒治執行役員
2023年1月26日 16時54分 (1月26日 18時05分更新)
トヨタ自動車は26日、佐藤恒治執行役員（53）が社長に昇格する人事を発表した。豊田章男社長（66）は代表権のある会長に就任する。異動は4月1日付。
豊田氏は慶應義塾大法学部を卒業後、1984年4月に入社。2000年6月に取締役に就任し、アジア本部本部長、中国本部本部長などを経て、09年6月に創業家出身者として14年ぶりに社長に就任した。
佐藤氏は早稲田大理工学部を卒業後、1992年4月に入社。2020年1月に執行役員に就任。20年より「Lexus International Co. President」「GAZOO Racing Company President」、21年より「Chief Branding Officer」を務めている。
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