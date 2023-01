愛知県で26日、3947人の新型コロナウイルス感染と12人の死亡が確認された。県と名古屋、豊田両市が発表した。また名古屋市は昨年12月29日に発表した死者1人を取り下げた。死亡が療養期間終了後と判明したため。



