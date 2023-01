7人組HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが25日、3rdシングル「SHOOTING STAR」をデジタル配信およびCD BOX(数量限定)でリリースし、YouTubeではミュージックビデオ(MV)が公開された。

表題曲「SHOOTING STAR」は、重厚感のあるベースサウンドと特徴的なシグネチャーBellSoundが調和。多彩なセクション、パワフルなラップとボーカルが際立つ。リリックには、世界的なアーティストへと成長しようと努力し、一心に願う想いが込められている。

MVでは、宇宙を超えた“超銀河”な世界から、COOL KIDSなXGが新潮流の音楽表現を昇華。ハイエンドでありながら、夢幻的な雰囲気とユニークさが融合し、ボーダレスに輝くXGのパワーが存分に発揮されている。

シングルにはこのほか、新曲「LEFT RIGHT」を収録。シンセループとトラップビートに強烈なベース、細かく割れたハイハットサウンド、シンギングラップが中毒性のあるトラック。

リリックの「The only direction I know」に象徴されるように、「他人に決して左右されることなく、自分自身を信じて邁進する」というポジティブでエネルギーに満ちた曲となっている。収録される2曲には共通テーマ「Trust URSELF & Be what U want to be」が込められている。

MV公開直前の午後5時30分には、YouTubeでライブ映像「SHOOTING STAR LIVE STAGE」を配信。シングル収録曲「SHOOTING STAR」「LEFT RIGHT」の2曲を初パフォーマンスし、海外からも多くの同時視聴者とコメントを集めた。

