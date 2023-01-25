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ＮＨＫ武田真一アナがフリー転身 報道の「顔」、年度内にも退局へ
ＮＨＫ大阪放送局の武田真一アナウンサー（５５）が本年度内にも退局し、フリーアナウンサーに転身すること...
1月25日
国内最大の銅鏡と剣が出土、奈良 国宝級、金工の最高傑作
奈良市にある日本最大の円墳・富雄丸山古墳（古墳時代前期、４世紀後半、直径約１０９ｍ）の造り出し部にあ...
クロウサギが「種の運び屋」 希少植物の維持に貢献
鹿児島県の奄美大島と徳之島だけに生息する特別天然記念物で絶滅危惧種のアマミノクロウサギが、同様に絶滅...
奄美でヒカンザクラ開花 昨年より１４日遅く
鹿児島県・奄美大島の龍郷町は２５日、町内にある「奄美自然観察の森」でヒカンザクラが開花したと宣言した...
ＮＨＫ新会長、改革を「検証」 就任会見、不偏不党強調
ＮＨＫの稲葉延雄新会長は２５日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで就任会見を開き、前田晃伸前会長の改革...
原発推進の府省との面談公開 規制委、経産省や内閣府など
原子力規制委員会は２５日、経済産業省など原子力を推進する行政機関との面談は、記録に残して原則公開する...