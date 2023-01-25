国内で２５日、７万８７９３人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前と比べ約４万５千人減った。都道府県別では東京５９３４人、大阪５５８７人、愛知５１２３人など。死者は福岡３４人、大阪２９人、埼玉２８人など計４２４人が報告された。

厚生労働省によると重症者は６１３人で、前日から２５人減少した。

秋田と佐賀が過去の感染者を追加した。

