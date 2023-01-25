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国内で７万８７９３人感染　４２４人死亡、新型コロナ

2023年1月25日 19時39分 (1月25日 19時44分更新)
　国内で２５日、７万８７９３人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前と比べ約４万５千人減った。都道府県別では東京５９３４人、大阪５５８７人、愛知５１２３人など。死者は福岡３４人、大阪２９人、埼玉２８人など計４２４人が報告された。
　厚生労働省によると重症者は６１３人で、前日から２５人減少した。
　秋田と佐賀が過去の感染者を追加した。

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