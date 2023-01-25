TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12～69歳」で5期連続首位の快挙【一覧あり】
2023年1月25日 12時13分 (1月25日 13時06分更新)
TOKYO FMは25日、昨年12月19日から25日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12～69歳」で首位（同率）を獲得したと発表した。4月、6月、8月、10月に続いて5期連続での首位となる。
このほか、同局のコアターゲット【男女18～49才】でも首位（単独）を獲得。さらに、【男女12～59才】、【M1F1】、【M2F2】、【男女10代】、【男女20代】、【男女30代】、【男女40代】、【男女中学生】、【男女高校生】、【男女学生】と幅広い年齢区分で在京首位を獲得した（単独・同率首位含む）。
平日午前9時から午後6時において、【男女12～69才】【男女12～59才】【男女18～49才】【M1F1】【男女30代】【男女40代】【男女50代】【男女中学生】【男女高校生】で在京トップを獲得。このほか、TOKYO FMの土日番組も高い聴取率をマークした。土曜（9：00～18：00）、日曜（9：00～18：00）においても、同局コアターゲット【男女18～49才】在京トップを獲得し、そのほか【M1F1】【男女40代】においても在京トップを獲得し、幅広いリスナーに支持された。
■平日ワイド番組 首位獲得区分
『ONE MORNING』（月～金 前6：00）
【女性18～49才】【F1】【女性10代】【女性30代】【F2】
『ONE MORNING』（月～金 前6：00）
【女性18～49才】【F1】【女性10代】【女性30代】【F2】
『Blue Ocean』（月～金 前9：00）
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】
『ディアフレンズ』（月～木 前11：00）
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【女性40代】【男性50代】
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【女性40代】【男性50代】
『ALL-TIME BEST～LUNCH TIME POWER MUSIC～』（月～水 前11：30）
【男性18～49才】【M1】【男性20代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【男性50代】
【男性18～49才】【M1】【男性20代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【男性50代】
『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月～木 後1：00）
【男性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性30代】【男性50代】
【男性18～49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性30代】【男性50代】
『THE TRAD』（月～木 後3：00）
【F1】【女性10代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【男性50代】
【F1】【女性10代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【男性50代】
『Skyrocket Company』（月～木 後5：00）
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】
『Roomie Roomie!』（月～木 後8：00）
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【男性40代】【F2】
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【男性40代】【F2】
『SCHOOL OF LOCK!』（月～金 後10：00）
【女性18～49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【女性30代】【F2】
【女性18～49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【女性30代】【F2】
『JET STREAM』（月～金 深0：00）
【F1】【女性20代】【F2】【男性50代】
【F1】【女性20代】【F2】【男性50代】
『JUMP UP MELODIES』（毎週金曜 後1：00）
【F1】【女性10代】【女性30代】【男性50代】
【F1】【女性10代】【女性30代】【男性50代】
『TOKYO TEPPAN FRIDAY』（毎週金曜 後1：00）
【男性18～49才】【F1】【女性10代】【男性30代】【女性30代】【M2】【男性50代】
【男性18～49才】【F1】【女性10代】【男性30代】【女性30代】【M2】【男性50代】
■土日主要番組 首位獲得区分
『COUNTDOWN JAPAN』（毎週土曜 後1：00）
【女性30代】【男性50代】
【女性30代】【男性50代】
『福山雅治 福のラジオ』（毎週土曜 後2：00）
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】
『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（毎週土曜 後4：00）
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】
『Wonderful Journey～土曜日のエウレカ～』（毎週土曜 後5：00）
【男性18～49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【女性30代】【男性50代】
【男性18～49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【女性30代】【男性50代】
『木村拓哉Flow』（毎週日曜 前11:30）
【男性30代】【男性40代】【M2】
【男性30代】【男性40代】【M2】
『いいこと、聴いた』（毎週日曜 後1:00）
【M1】【女性10代】【男性20代】
【M1】【女性10代】【男性20代】
『山下達郎のサンデー・ソングブック』（（毎週日曜 後2：00）
【男性18～49才】【女性18～49才】【女性10代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】
【男性18～49才】【女性18～49才】【女性10代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】
『あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（毎週日曜 後5：00）
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】
【男性18～49才】【女性18～49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】
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