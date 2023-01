6人組グループ・BiSHが、27日発売のファッション誌『装苑』3月号(文化出版局刊)の表紙に登場する。メンバーそれぞれが選んだ、2022年の“マイベスト衣装”を着用したスペシャルグラビアで表紙を飾った。

衣装特集号のテーマは『衣装が時代に映すもの』。誌面では、6月に解散するBiSHメンバーに、昨年着用した新作のオリジナル制作衣装16着の中から思い入れの深いものを身に着けた衣装座談会からスタート。さらにグループ最大規模の野外ライブとなった富士急ハイランド・コニファーフォレストでのライブ『BiSH OUT of the BLUE』の衣装での撮り下ろしビジュアルも掲載される。

このほか、NEWSの増田貴久、渡辺直美、アンジュルムの佐々木莉佳子&上國料萌衣、吉川琴音、齋藤飛鳥らが登場する。

