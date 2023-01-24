国内ゴルフ男女各ツアー開幕前の2月25日に沖縄県恩納村のPGMゴルフリゾート沖縄で、トップ選手40人による「平和PGMチャリティゴルフ」が行われることが、24日までに決まった。男子では昨季の賞金王・比嘉一貴や石川遼、女子は昨年の年間女王・山下美夢有や新人賞を獲得した川崎春花らが出場する。

男女プロのペアによる18ホールズフォアボール戦で、賞金総額6000万円、優勝2000万円。有観客で行われ、チャリティーグッズの販売などもある。特に女子は翌週がツアー開幕戦だけに、選手たちの調整ぶりを知る上でも興味深い。

出場選手は次の通り。

【男子】宮里聖志、宮里優作、池田勇太、大槻智春、香妻陣一朗、嘉数光倫、比嘉一貴、河本力、石川遼、今平周吾、時松隆光、木下稜介、出水田大二郎、片岡尚之、永野竜太郎、片山晋呉、石坂友宏、小鯛竜也、大堀裕次郎、正岡竜二

【女子】笠りつ子、柏原明日架、小倉彩愛、山下美夢有、吉田優利、堀琴音、上田桃子、川崎春花、永井花奈、三ケ島かな、大里桃子、福田真未、河本結、有村智恵、木戸愛、堀奈津佳、小宮満莉花、幡野夏生、荒川侑奈、菊地彩香