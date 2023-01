『第46回日本アカデミー賞』優秀主演男優賞受賞・二宮和也『ラーゲリより愛を込めて』(C)2022 映画「ラーゲリより愛を込めて」製作委員会(C)1989 清水香子

人気グループ・嵐の二宮和也が23日、YouTubeチャンネル「ジャにのちゃんねる」を更新し、『第46回 日本アカデミー賞』優秀主演男優賞の受賞報告を受けた瞬間を公開した。

二宮は「急きょ、私は今、事務所の方に来ています。シンプル呼び出しです。身に覚えがないので何だかわかりませんけど、とりあえず来いと言われてるので。行かなければならないですね」と前置きし「こんにちは」と部屋に入室。「二宮さんにご報告がありまして。この度、映画『ラーゲリより愛を込めて』日本アカデミー賞受賞が決定しました」と受賞報告を受けると「おめでとうございます。まじ?すご!」と拍手で大喜び。「やりました、みなさん!わ~い!おめでとう」と“喜びの舞”を見せた。

視聴者からは「おめでとうございます!」「すごい!」「さすがです!」といった祝福や「何もわからない呼び出しにカメラ回すのすごっ」「リアルタイムで喜びを分かち合えるなんて」といった声が寄せられている。

同賞は、2022年1月1日から12月31日までに日本で公開された映画の優秀作品・俳優らを表彰する。二宮は、主演を務めた映画『ラーゲリより愛を込めて』で優秀主演男優賞を受賞。最優秀賞は、3月10日に東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われる授賞式で決定する。

また、二宮は映画『母と暮せば』(2016年)で『第39回日本アカデミー賞』最優秀主演男優賞を受賞している。

主な受賞者・作品は以下のとおり。

■優秀作品賞

ある男

シン・ウルトラマン

月の満ち欠け

ハケンアニメ!

流浪の月

■優秀アニメーション作品賞

劇場アニメーション『犬王』

かがみの孤城

すずめの戸締まり

ONE PIECE FILM RED

THE FIRST SLAM DUNK

■優秀監督賞

石川慶『ある男』

小泉堯史『峠 最後のサムライ』

樋口真嗣『シン・ウルトラマン』

廣木隆一『月の満ち欠け』

吉野耕平『ハケンアニメ!』

■優秀脚本賞

小泉堯史『峠 最後のサムライ』

橋本裕志『月の満ち欠け』

早川千絵『PLAN 75』

政池洋佑『ハケンアニメ!』

向井康介『ある男』

■優秀主演男優賞

阿部サダヲ『死刑にいたる病』

大泉洋『月の満ち欠け』

妻夫木聡『ある男』

二宮和也『ラーゲリより愛を込めて』

松坂桃李『流浪の月』

■優秀主演女優賞

岸井ゆきの『ケイコ 目を澄ませて』

のん『さかなのこ』

倍賞千恵子『PLAN 75』

広瀬すず『流浪の月』

吉岡里帆『ハケンアニメ!』

■優秀助演男優賞

柄本佑『ハケンアニメ!』

窪田正孝『ある男』

坂口健太郎『ヘルドッグス』

目黒蓮『月の満ち欠け』

横浜流星『流浪の月』

■優秀助演女優賞

有村架純『月の満ち欠け』

安藤サクラ『ある男』

尾野真千子『ハケンアニメ!』

清野菜名『ある男』

清野菜名『キングダム2 遥かなる大地へ』

永野芽郁『母性』

松本穂香『“それ”がいる森』

※1部門受賞者5名を選出することを基本にしているが、今回の優秀助演女優賞は、同一人物が異なる2作品で選出され、次点の受賞者が得票数同数となり、受賞者6名7作品となった。最優秀賞の投票は対象作品での選考となる。

■優秀外国作品賞

アバター:ウェイ・オブ・ウォーター

コーダ あいのうた

スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム

トップガン マーヴェリック

RRR

■優秀撮影賞

市川修/鈴木啓造『シン・ウルトラマン』

上田正治/北澤弘之『峠 最後のサムライ』

近藤龍人『ある男』

佐光朗『キングダム2 遥かなる大地へ』

ホン・ギョンピョ『流浪の月』

■優秀照明賞

吉角荘介『シン・ウルトラマン』

山川英明『峠 最後のサムライ』

宗賢次郎『ある男』

加瀬弘行『キングダム2 遥かなる大地へ』

中村裕樹『流浪の月』

■優秀音楽賞

池頼広『ハケンアニメ!』

高見優『耳をすませば』

Cicada『ある男』

FUKUSHIGE MARI『月の満ち欠け』

RADWIMPS/陣内一真『すずめの戸締まり』

■優秀美術賞

磯見俊裕/露木恵美子『ラーゲリより愛を込めて』

小澤秀高『キングダム2 遥かなる大地へ』

神田諭『ハケンアニメ!』

林田裕至/佐久嶋依里『シン・ウルトラマン』

我妻弘之『ある男』

■優秀録音賞

小川武『ある男』

田中博信/山田陽『シン・ウルトラマン』

深田晃『月の満ち欠け』

矢野正人『峠 最後のサムライ』

横野一氏工『キングダム2 遥かなる大地へ』

■優秀編集賞

阿賀英登『峠 最後のサムライ』

石川慶『ある男』

上野聡一『ハケンアニメ!』

栗原洋平/庵野秀明『シン・ウルトラマン』

野本稔『月の満ち欠け』

■新人俳優賞

小野花梨『ハケンアニメ!』

菊池日菜子『月の満ち欠け』

福本莉子『今夜、世界からこの恋が消えても』

生見愛瑠『モエカレはオレンジ色』

有岡大貴『シン・ウルトラマン』

番家一路『サバカン SABAKAN』

松村北斗『ホリック xxxHOLiC』

目黒蓮『月の満ち欠け』

