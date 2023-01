梨花

モデルの梨花(49)が23日、自身のインスタグラムを更新。50歳を前に体重の増減に縛られず生活していくことを伝えた。

体重を47から49キロ前後に調整していることを明かしている梨花は、今月18日の投稿で「今!なんと!!51キロまで膨らんでおります。これは本当にやばしっ」と体重がMAXであることを報告。その後、ファスティングする様子などを紹介していた。

そして、きょう23日には「太っただの痩せただの大変お騒がせ致しました やはり50歳にもなることですし(正解にはあと4ヶ月ありますが)、体重にとらわれず自分が気持ちよい体形や日常を目指して美味しいものはいっぱい食べて生きていきたいと思います」と宣言。

続けて「正直、死に近づいていく年齢の中で、あまり我慢が多いのもイヤだな~と」といい「それでもあえて数字にするとしたならそれは今までより数キロ増し位で良いのかなと、ハリや潤いが増す気がしたしね」とつづった。

最後は「もう50歳にもなるし太ったっていいやーではなく、細くなくてもういいよね!!って感じですかね Let's enjoy beauty without being obsessed with beauty.“美”にとらわれず“美”を楽しもう」と結んだ。

