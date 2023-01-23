第三十三回小牧シティマラソン大会（中日新聞社後援）が二十二日、小牧市間々原新田のパークアリーナ小牧を発着点に開かれた。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、三年ぶりに開催。参加者を市内在住、在勤、在学者に限定し、二千二百四十三人が申し込んだ。十キロ、五キロのマラソンと二キロのジョギングがあり、記録を狙うランナーや親子連れ、野球のユニホーム姿の子どもらが寒さに負けず元気に走った。 （水谷元海）

◇マラソンの上位入賞の皆さん 【１０キロ】一般男子 （１）田中一平（２）斎藤恵太（３）服部有良▽同女子 （１）津野田愛理（２）久保園美優（３）森川なすの▽４０代男子 （１）尾形卓也（２）白井栄（３）中村賢治▽同女子 （１）佐藤紀子（２）山本真奈美（３）壇陽子▽５０代男子 （１）藤原夏彦（２）中野勝仁（３）池井誠▽５０代以上女子 （１）小沢清子（２）加藤かほり（３）米口弘美▽６０代以上男子 （１）横井英明（２）丹羽秀年（３）水野郁夫【５キロ】一般男子 （１）足立司（２）舟橋祐哉（３）平川隆太▽同女子 （１）白石咲希（２）村山美里（３）山守芭奈▽中学男子 （１）真塩尚太郎（２）室井好成（３）佐藤嵩太▽同女子 （１）白石希実（２）長谷川美貴（３）小川愛未

