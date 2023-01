『NARIAGARI』決定記者発表会に臨んだ城戸康裕 (C)ORICON NewS inc.

格闘家の皇治が21日、都内で2月5日に開催する自身初の自主興行『NARIAGARI』の対戦カード決定記者発表会に参加した。

会見には、K-1で活躍した城戸康裕がサプライズで登場。“ヤクザ”をイメージした仮想で登場したが開口一番に「長ぇよ! 3時間、裏で待ってるんだよ!」と2時間オーバーの会見にボヤいた。

4日ほど前に皇治から城戸に連絡があったという。その際に「エキシビションで出てくれません?」と依頼されたという。そして、皇治のジムで練習をしていたところ、「生足で」「3分はやってもらいたい」と話が変わっていったそう。城戸は「ちゃんとやんなきゃいけないじゃん」とすると、皇治は「エキシビションとかいらない」と断言。城戸は「それ、あれよ。『何もしないから』って言って、最終的にヤッちゃうパターンと全く一緒だからね!」と訴えて、皇治は爆笑だった。

ただ、城戸としても「皇治くんは『RIZIN』とガッツリ。皇治くんと仲良くしておけば、そっち側に出られるんじゃないか、という薄汚い考えのもと『エキシやるよ!』って」と自身も裏があったことを告白して笑わせた。『RIZIN』のパイプ役を求められ、皇治は「なんかあるやろなと思った」と苦笑いしながらも「城戸さんは、こんな感じですけど、めちゃくちゃ熱心。今の現役選手でも1番、キャリア長いんじゃないんですか? リスペクトしている。『RIZIN』のことを言っていただけるなら、自分は全力でバラちゃん(榊原信行CEO)ろ交渉しようと思う。『NARIAGARI』から『RIZIN』行ってもらえたらうれしいことなので頑張ります。皇治CEO、動きます(笑)」と確約していた。

対戦相手は、「格闘技を3年以上続けている方」「体重74キロ以下の方」を募集して決める。皇治に言いくるめられた形となったが城戸は「誰でもいいですよ。本当に。若い子たちが『スゴいよさそう』って言ってるヤツらを全員、つぶせば上に来ない。そういう仕事をいっぱいしてきた。全然やりますよ」と腕まくり。皇治は「城戸さん倒してしまえば、1番の成り上がりですよ」と呼びかけていた。

『NARIAGARI』は、皇治が「格闘技界への恩返し」として、将来のスター選手の輩出も見据えて開催する、アマチュア格闘技の選手が対象となる大会。旗揚げ戦は2月5日に大阪「176BOX」にて開催予定で、「一人でも多くの人に見ていただきたい」という皇治の思いを受けて、SmartNewsでのライブ配信が決定した。

皇治は「『NARIAGARI』第1回目大会を開催できそうなので、すごくうれしいです。対戦を決めるのにあたって、徹夜で頑張ってマッチメイクしました。なかなかおもしろいカードがそろっていると思う」と力を込めた。

■『NARIAGARI』対戦カード

豆塚礼崇 VS 幸輝(BOX)

マナブ VS 悠(BOX)

レイヤ VS 快成

来希 VS 輝

雄貴 VS 忠地啓太

駿之介 VS 布施勇貴

RYOYA VS 大嶽伸次

ジャックポットしんり VS 悦司

悠里 VS 元太郎

笠原翔 VS 朝倉豊樹

加藤瑠偉 VS 吉田仁

SANTE VS 朝太

オナベの進一 VS 太極拳松村

矢島直弥 VS としぞう

平山迅 VS 晴也

寒天マン VS 勇弥

城戸康裕 VS 募集中(応募条件は「格闘技を3年以上続けている方」「体重74キロ以下の方」)

関連キーワード エンタメ総合