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教団との関係「説明必要」 細田議長に立民・岡田氏要求
立憲民主党の岡田克也幹事長は２２日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との関係が指摘される細田博之衆...
1月22日
首相、総裁選前の衆院解散示唆 来年９月任期満了
岸田文雄首相は２２日放送のＢＳテレ東番組で、衆院解散・総選挙の時期に関し、２０２４年９月の自民党総裁...
通常国会２３日に召集 野党、旧統一教会問題を追及
第２１１通常国会が２３日に召集される。防衛費増額に伴う増税や物価高対応、岸田文雄首相が打ち出した「異...
北九州市長選に４氏届け出 現職は退任、現市政の評価争点
任期満了に伴う北九州市長選が２２日、告示された。いずれも無所属新人で、元国土交通官僚津森洋介氏（４７...
今井瑠々氏「禁断」移籍の舞台裏 野党の「希望の星」に何が…
４月の岐阜県議選多治見市選挙区（定数２）に、立憲民主党を離れて自民党推薦での出馬を表明した今井瑠々氏...
自民、愛知など１２県連で旧統一教会との関係遮断を確認せず 統一選の対応
今春の統一地方選で立候補予定者を公認・推薦する際、自民党の１２県連が世界平和統一家庭連合（旧統一教会...
1月21日