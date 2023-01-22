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アベノミクス検証が先決　日銀総裁人事で立民・岡田氏

2023年1月22日 17時24分 (1月22日 17時45分更新)
　立憲民主党の岡田克也幹事長は２２日、岸田文雄首相が４月に任期満了を迎える日銀の黒田東彦総裁の交代を明言したことに関し「アベノミクスの検証が先決で、それなくして漫然と新総裁を選ぶわけにはいかない」と述べた。訪問先の宇都宮市内で記者団の質問に答えた。
　同時に「新総裁には、国会や国民に対して自身の考え方や方針を説明する責任が当然ある」と指摘した。

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