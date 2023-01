『NARIAGARI』決定記者発表会に臨んだレイヤと快成 (C)ORICON NewS inc.

格闘家の皇治が21日、都内で2月5日に開催する自身初の自主興行『NARIAGARI』の対戦カード決定記者発表会に参加した。

『NARIAGARI』は、皇治が「格闘技界への恩返し」として、将来のスター選手の輩出も見据えて開催する、アマチュア格闘技の選手が対象となる大会。旗揚げ戦は2月5日に大阪「176BOX」にて開催予定で、「一人でも多くの人に見ていただきたい」という皇治の思いを受けて、SmartNewsでのライブ配信が決定した。

冒頭に皇治CEOは「『NARIAGARI』第1回目大会を開催できそうなので、すごくうれしいです。対戦を決めるのにあたって、徹夜で頑張ってマッチメイクしました。なかなかおもしろいカードがそろっていると思う」と力を込めた。

「リスクを背負ってアピールしてほしい」と皇治が語るように、皇治オマージュのプレゼント合戦が行われた。雄貴は、声の小さい忠地啓太へメガホンを贈った。

レイヤは、快成に「皇治さんをオマージュしたり、尊敬することって大事だと思うけど、オリジナリティって肝心やと思う。僕はオリジナリティを出して行きたい」と丁寧に前フリした上で「快成って、大して強くないので。僕のストレートのダメージを軽減できるヘルメットがありますので」とストームトルーパーのヘルメットを贈った。

目の前にヘルメットを置かれた快成は「口で言うのは簡単ですからね。僕とやってみて自分の実力を確かめてみては。カスが」と応戦。フェイス・トゥ・フェイスではバチバチのにらみ合いを見せた。選手の入れ替えのため、画面が切り替わると皇治がいつの間にかストームトルーパーに。皇治は「エンターテイメントしてしまうんですよね」と自身の止められないエンターテイナーっぷりに苦笑いしていた。

■『NARIAGARI』対戦カード

豆塚礼崇 VS 幸輝(BOX)

マナブ VS 悠(BOX)

レイヤ VS 快成

来希 VS 輝

雄貴 VS 忠地啓太

駿之介 VS 布施勇貴

RYOYA VS 大嶽伸次

ジャックポットしんり VS 悦司

悠里 VS 元太郎

笠原翔 VS 朝倉豊樹

加藤瑠偉 VS 吉田仁

SANTE VS 朝太

オナベの進一 VS 太極拳松村

矢島直弥 VS としぞう

平山迅 VS 晴也

寒天マン VS 勇弥

城戸康裕 VS 募集中(応募条件は「格闘技を3年以上続けている方」「体重74キロ以下の方」)

