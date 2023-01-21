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ＵＦＯ似の雲が話題、トルコ　巨大な円形重なる

2023年1月21日 18時35分 (1月21日 20時22分更新)
　トルコ西部ブルサ上空で１９日に撮影された雲（Ｈａｆｉｚｅ　Ａｋｔａｓ／ロイター＝共同）

　トルコ西部ブルサ上空で１９日に撮影された雲（Ｈａｆｉｚｅ　Ａｋｔａｓ／ロイター＝共同）

　【イスタンブール共同】トルコ西部ブルサ上空で円形が重なった巨大な雲が１９日に撮影され、インターネット上で「珍しい形」「未確認飛行物体（ＵＦＯ）に似ている」と話題になった。地元メディアなどが２１日までに伝えた。
　山地などで上空の風が強まった時に現れる「レンズ雲」が正体という。

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