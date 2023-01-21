巨人は20日、春季キャンプのメンバーを発表した。新人ではドラフト2位の萩尾匡也外野手（22）＝慶大＝、同4位の門脇誠内野手（21）＝創価大＝、同5位の船迫大雅投手（26）＝西濃運輸＝が1軍スタート、同1位の浅野翔吾外野手（18）＝高松商＝と同3位の田中千晴投手（22）＝国学院大＝は2軍スタートとなった。

また、新加入選手では5人の新外国人、ソフトバンクから加入の松田宣浩内野手（39）、広島から復帰の長野久義外野手（38）と楽天から現役ドラフトで移籍してきたオコエ瑠偉外野手（25）も1軍スタートとなった。1、2、3軍の振り分けは次の通り。

【1軍】

▼投手 大勢、菅野智之、山崎伊織、戸郷翔征、今村信貴、山田龍聖、グリフィン、鍵谷陽平、赤星優志、ビーディ、高梨雄平、船迫大雅、メンデス、堀田賢慎、菊地大稀、井上温大、ロペス

▼捕手 小林誠司、大城卓三、岸田行倫

▼内野手 湯浅大、吉川尚輝、中島宏之、坂本勇人、中田翔、松田宣浩、岡本和真、門脇誠、秋広優人、増田陸

▼外野手 長野久義、丸佳浩、萩尾匡也、ブリンソン、ウォーカー、オコエ瑠偉、鈴木大和

【2軍】

▼投手 畠世周、鍬原拓也、田中千晴、直江大輔、石田隼都、大江竜聖、代木大和、京本真、川崎陽仁、木下幹也、戸田懐生、松井颯、谷岡竜平、中川皓太、三上朋也、高木京介、山本一輝、横川凱、堀岡隼人

▼捕手 山瀬慎之助、喜多隆介、亀田啓太

▼内野手 増田大輝、広岡大志、若林晃弘、中山礼都、北村拓己、菊田拡和、香月一也

▼外野手 石川慎吾、岡田悠希、重信慎之介、浅野翔吾、松原聖弥、梶谷隆幸

【3軍】

▼投手 笠島尚樹、高田竜星、奈良木陸、田村朋輝、吉村優聖歩、富田龍、山崎友輔、太田龍、森本哲星、鴨打瑛二、阿部剣友、田中豊樹

▼捕手 坂本勇人、大津綾也、前田研輝

▼内野手 加藤廉、中田歩夢、デラクルーズ、相沢白虎、岡本大翔、北村流音

▼外野手 笹原操希、ティマ、三塚琉生、大城元、保科広一

【立ち上げ班（2軍）】

▼投手 高橋優貴、平内龍太、伊藤優輔、花田侑樹

▼捕手 萩原哲

▼外野手 立岡宗一郎

