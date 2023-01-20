2021年ツアーを収めた映像コンテンツ『DIR EN GREY TOUR21 DESPERATE LIVE & DOCUMENTARY』

5人組ロックバンド・DIR EN GREYが20日、動画配信サービス「GALACAA」のメンバーシップ会員限定のコンテンツ『DIR EN GREY TOUR21 DESPERATE LIVE & DOCUMENTARY』の配信をスタートした。

同コンテンツは、2021年9月から11月にかけて行われた、DIR EN GREYにとって2年ぶりとなる全国ツアー『TOUR21 DESPERATE』のZepp Haneda公演から選りすぐりのライブ映像と、ツアー全公演のバックステージ密着で収められた貴重なドキュメンタリーを特別編集した全5回の映像作品シリーズとなる。

きょう20日から公開された第1弾は、「輪郭」「人間を被る」「鴉」のライブ映像と、同年9月3日のCLUB CITTA’公演、9月20日の栃木県総合文化センター公演で撮影されたドキュメンタリー。第5回まで、各回約30分にわたる完全独占映像を毎月20日、5ヶ月連続で公開されていく。

「GALACAA」のメンバーシップでは、このほかにもバンドのマネージャーが各現場での貴重な様子を収めた『マネージャー藤枝の突撃レポート・ザ・ムービー！』も独占公開している。

バンドは、昨年11月に発売された写真集『2019120520220127』の発売を記念した写真展を2月7日から東京・渋谷LE DECOにて開催し、4月からは全14公演となる全国ツアー『TOUR23 PHALARIS -Vol.II-』を予定している。

■『DIR EN GREY GALACAA MOVIE TOUR21 DESPERATE LIVE & DOCUMENTARY』

・「DIR EN GREY TOUR21 DESPERATE LIVE & DOCUMENTARY -Vol.1-」

（配信期間：2023年1月20日～2023年3月19日）

・「DIR EN GREY TOUR21 DESPERATE LIVE & DOCUMENTARY -Vol.2-」

（配信期間：2023年2月20日～2023年4月19日）

・「DIR EN GREY TOUR21 DESPERATE LIVE & DOCUMENTARY -Vol.3-」

（配信期間：2023年3月20日～2023年5月19日）

・「DIR EN GREY TOUR21 DESPERATE LIVE & DOCUMENTARY -Vol.4-」

（配信期間：2023年4月20日～2023年6月19日）

・「DIR EN GREY TOUR21 DESPERATE LIVE & DOCUMENTARY -Vol.5-」

（配信期間：2023年5月20日～2023年7月19日）



■写真展『DIR EN GREY PHOTO BOOK EXHIBITION「2019120520220127」』日程

2月7日～2月12日 東京・渋谷LE DECO

第1部 11：00～12：00

第2部 12：30～13：30

第3部 14：00～15：00

第4部 15：30～16：30

第5部 17：00～18：00

※2月12日のみ第4部まで。

■全国ツアー『DIR EN GREY TOUR23 PHALARIS -Vol.II-』日程

4月24日 神奈川・CLUB CITTA’ -「a knot」only-

4月25日 神奈川・CLUB CITTA’ -「a knot」only-

5月1日 神奈川・横須賀芸術劇場 大劇場

5月5日 京都・KBSホール -｢a knot｣ LIMITED 25TH ANNIVERSARY LIVE-

5月6日 京都・KBSホール -「a knot」& ONLINE only-

5月12日 愛知・Zepp Nagoya

5月13日 愛知・Zepp Nagoya

5月17日 長野・ホクト文化ホール 中ホール

5月18日 石川・金沢市文化ホール

5月22日 東京・Zepp Haneda

5月23日 東京・Zepp Haneda

5月27日 宮城・SENDAI GIGS

5月31日 大阪・なんばHatch

6月1日 大阪・なんばHatch

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