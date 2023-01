ライブBlu-ray/DVD『セクシーゾーン ドームツアー2022 ザ・ハイライト』を3月8日にリリースするSexy Zone

人気グループ・Sexy Zoneの初ドームツアーを映像化したライブBlu-ray/DVD『セクシーゾーン ドームツアー2022 ザ・ハイライト』が、3月8日にリリースすることが決定した。

昨年12月、デビュー12年目で念願の初ドームツアーを行ったSexy Zoneは、12月16・17日に東京ドーム、12・24・25日に大阪・京セラドーム大阪公演の4公演で約20万人を動員。今回リリースされるBlu-ray/DVDは、東京ドーム公演を中心に収録され、初のドームに立ったSexy Zoneと、声出しが解禁されたファンの熱量が余すところなく収められている。

過去のシングル曲をメドレーで歌唱する“ザ・ベスト”的な演出に加え、昨夏に行われた『セクシーゾーン ライブツアー2022 ザ・アリーナ』の演出も踏襲。Sexy Zoneの歴史を振り返るメンバーインタビューやクイズの映像などでもファンを楽しませた。

今作は初回限定盤と通常盤の2形態。初回限定盤は3枚組で、Disc1はドームツアー、Disc2は昨夏の『セクシーゾーン ライブツアー2022 ザ・アリーナ』ファイナルの静岡エコパアリーナ公演を収録。Disc3にはドーム、アリーナ公演でそれぞれ公開されたバラエティー映像「Sexy Zone 懐かしアイテムクイズ」「寝起きドッキリ」も盛り込まれる。

通常盤(2枚組)のDisc2には『セクシーゾーン ライブツアー2022 ザ・アリーナ』の準備段階から『セクシーゾーン ドームツアー2022 ザ・ハイライト』の舞台裏まで、2022年を通してSexy Zoneがライブに懸けてきた約10ヶ月のドキュメンタリー映像が収録される。YouTubeのTop J Records公式チャンネルでは、ダイジェスト映像の公開を予定。

■Blu-ray/DVD Disc1(初回限定盤・通常盤 共通)

▼『セクシーゾーン ドームツアー2022 ザ・ハイライト』

・Overture

・Sexy Zone

・RUN

・NOT FOUND

・LET’S MUSIC

・ROCK THA TOWN

・Celebration!

・シングルメドレー(Lady ダイヤモンド/バィバィDuバィ~See you again~/Sexy Summerに雪が降る)

・THE FINEST

・Summer Ride

・Desideria

・夏のハイドレンジア

・イノセントデイズ

・Honey Honey

・Iris

・MC

・冬が来たよ

・名脇役

・COOL DON’T LIE/IMPACTors

・Sleepless

・RIGHT NEXT TO YOU

・Freak your body

・Trust Me, Trust You.

・ハイライトメドレー(With you/King&Queen&Joker/Real Sexy!/BAD BOYS/スキすぎて/男 never give up/勝利の日まで/Cha-Cha-Cha チャンピオン/カラフル Eyes/勇気100%)

・Forever Gold

・Dream

・High!! High!! People

・Hey you !

・ぎゅっと

・Congratulations

■Blu-ray/DVD Disc2(初回限定盤のみ)

▼『セクシーゾーン ライブツアー2022 ザ・アリーナ』@[静岡]エコパアリーナ

・Overture

・SUMMER FEVER

・Desideria

・Heat

・Prism

・Sexy Zone

・君にHITOMEBORE

・麒麟の子

・THE FINEST

・Summer Ride

・君がいた夏に…

・ROCK THA TOWN

・シーサイド・ラブ

・MC

・Story

・夏のハイドレンジア

・Freak your body

・RIGHT NEXT TO YOU

・Lady ダイヤモンド

・Ringa Ringa Ring

・休みの日くらい休ませて

・ぎゅっと

・Forever Gold

・LET’S MUSIC

・RUN

・Dream

・Honey Honey

・Iris

・フィルター越しに見た空の青

関連キーワード エンタメ総合