男性6人組グループ・SixTONESの3rdアルバム『声』が、週間2.9万枚を売り上げ、1月17日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で先週1/16付に続き、自身初となる2週連続1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: 声 / SixTONES

2位: Incense:3rd Mini Album / Moonbin & Sanha(ASTRO)

3位: 結束バンド / 結束バンド

4位: Phantom:4th Mini Album / WayV

5位: Here We Go!! / すとぷり

6位: 瞳へ落ちるよレコード / あいみょん

7位: アイライフスターターパック / iLiFE!

8位: 百薬の長 / 椎名林檎

9位: KALEIDOSCOPE / 藍井エイル

10位: ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~ / 松任谷由実

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

