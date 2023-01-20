日本ハムは20日、2月沖縄キャンプの1、2軍の振り分けを発表した。投打2刀流のドラフト1位・矢沢宏太投手、3位の加藤豪将内野手ら新人は5人が1軍スタート。ソフトバンクから移籍加入した田中正義投手も1軍に入った。前中日のアリエル・マルティネス捕手はWBCのキューバ代表候補に入っており、キャンプ参加は未定。

【1軍（名護市）】▼投手 矢沢宏太、加藤貴之、上沢直之、伊藤大海、吉田輝星、上原健太、金村尚真、田中正義、河野竜生、井口和朋、ポンセ、畔柳亨丞、鈴木健矢、斎藤友貴哉、石川直也、長谷川威展、北山亘基、根本悠楓、宮内春輝、北浦竜次、斎藤綱記、松岡洸希▼捕手 伏見寅威、古川裕大、宇佐見真吾、梅林優貴▼内野手 加藤豪将、上川畑大悟、野村佑希、アルカンタラ、清宮幸太郎、石井一成、阪口楽、細川凌平、奈良間大己▼外野手 松本剛、浅間大基、江越大賀、五十幡亮汰、今川優馬、万波中正

【2軍（国頭村）】▼投手 生田目翼、達孝太、玉井大翔、杉浦稔大、宮西尚生、立野和明、堀瑞輝、西村天裕、福田俊、ロドリゲス、ガント、池田隆英、安西叶翔、松浦慶斗、メネズ、田中瑛斗、松本遼大、斉藤伸治、福島蓮、柳川大晟、中山晶量、山本晃大、柿木蓮、姫野優也▼捕手 清水優心、郡拓也、田宮裕涼▼内野手 中島卓也、谷内亮太、有薗直輝、水野達稀、山田遥楓▼外野手 木村文紀、阿部和広、藤田大清、山口アタル、王柏融