『LIVE the SPEEDSTAR』出演アーティスト第2弾発表

ビクターエンタテインメント内のレーベル・スピードスターレコーズ設立30周年を記念し、3月18日に千葉・幕張メッセ国際展示場 9~11ホールで開催されるフェス『ぁ』の出演アーティスト第2弾が20日、発表された。

ビクターが毎年3月に幕張メッセで開催をしている『ビクターロック祭り』の特別版。今年は『LIVE the SPEEDSTAR』と名称を変え、スピードスターレコーズ所属のアーティストが一堂に集うイベントとなる。

第2弾で発表されたのは、斉藤和義、GRAPEVINE、UA、矢野顕子の4組。斉藤は久々のバンド編成での出演、矢野はグランドピアノによるソロ弾き語りパフォーマンスとなり、3月1日にリリースするニューアルバムの収録曲も演奏予定となっている。

25日には最終出演者が発表される。『LIVE the SPEEDSTAR』開催を記念し、タワーレコードでは連動キャンペーンの実施が決定。24日からタワーレコード渋谷店、タワーレコードオンラインで開催される。

■『SPEEDSTAR RECORDS 30th Anniversary

「LIVE the SPEEDSTAR」supported byビクターロック祭り』出演アーティスト

UA ★

AA=

くるり

KREVA

GRAPEVINE ★

斉藤和義 ★

THE BACK HORN

シーナ&ロケッツ

スガ シカオ

SPECIAL OTHERS

竹原ピストル

つじあやの

藤巻亮太

矢野顕子 ★

LOVE PSYCHEDELICO

ほか

★=第2弾発表 ※50音順

