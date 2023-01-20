Fender Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Inca Silver

ギター＆ベースブランド「Fender」を展開するフェンダーミュージックが20日、同ブランドの『Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Inca Silver』を発表。フェンダー公式オンラインショップ、大阪・FENDER SHOP in MIKI GAKKI AMERICAMURAにて、きょう20日から数量限定で販売される。

2021年に発表された「Made in Japan Hybrid IIシリーズ」は、伝統的なルックスを踏襲しつつ、プレイスタイルやジャンルを選ばない現代的なスペックを盛り込んだ、“ハイブリッド”なシリーズ。

今回の限定モデルは、レギュラーモデルにはラインナップされていない“インカシルバーカラー”を採用している。仕様面では、アルダーボディーやモダンCシェイプのメイプルネック、ナロートールフレットを搭載したローズウッド指板など、同シリーズの王道的な組み合わせが踏襲された。

ピックアップはフロントとセンターに「Hybrid II Custom Voiced Single Coil」、リアに「ShawBucker」を搭載したS-S-Hレイアウト。1ボリューム＆2トーン、そして5wayセレクターのコントロールと組み合わせることで、様々な音色を生み出すことができる1本となっている。

■Fender『Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Inca Silver』スペック

Body：Alder

Neck：Maple

Scale Length：25.5インチ（647.7ミリ）

Fingerboard：Rosewood

Fret Number：22

Joint：Bolt-on

Front Pickup：Hybrid II Custom Voiced Single Coil Stratocaster

Center Pickup：Hybrid II Custom Voiced Single Coil Stratocaster

Rear Pickup：Shawbucker

Control：Volume／Tone×2／5way Pickup Selector

Color：Inca Silver

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