メジャーデビュー20年目で初の日本武道館公演を行った湘南乃風

4人組グループ・湘南乃風が19日、メジャーデビュー20周年第1弾ライブとして、単独では自身初となる東京・日本武道館公演『新・春・狂・乱』を開催し、3大発表を行った。

2003年7月にデビューし、20周年を迎える湘南乃風にとって初の日本武道館公演は、チケット先行発売時から申し込みが殺到。急きょステージ構成を変更し、機材席開放による追加席が販売されたが、瞬く間に完売となった。

ファン“狂乱”のライブ終盤には、20周年を盛り上げるビッグニュースを発表。4月1日から全国ツアー『湘南乃風 風伝説 20周年記念TOUR2023 祭りの方法教えてやろう 野郎ども声だせYo! わっしょい!』(11都市12公演)を、8月12日に“風伝説最終章”として、湘南乃風の代名詞とも言える横浜スタジアム公演を開催。さらに、今夏ベストアルバムを発売することが発表された。

この日行われた日本武道館公演のセットリストおよび全国ツアーの日程は以下のとおり。

■湘南乃風『新・春・狂・乱』セットリスト

01. Knock it Down

02. JUMP AROUND

03. OH YEAH

04. Rockin' Wild

05. Jocker

06. 爆音Breakers

07. Born to be WILD

08. 応援歌

09. 晴伝説

10. カラス

11. 覇王樹

12. 純恋歌

13. 睡蓮花

14. 我楽多

15. 夢物語

16. 雪月花

17. バブル

18. 曖歌

19. 一番歌

【アンコール】

EN1. SHOW TIME

EN2. 風乃時代

EN3. 親友よ

EN4. 黄金魂

■『湘南乃風 風伝説 20周年記念TOUR2023

祭りの方法教えてやろう 野郎ども声だせYo! わっしょい!』日程

4月1日(土):大阪・オリックス劇場

4月2日(日):大阪・オリックス劇場

4月21日(金):静岡・静岡市清水文化会館マリナート大ホール

4月23日(日):愛知・日本特殊陶業市民会館・フォレストホール

4月29日(土・祝):香川・レクザムホール 小ホール

4月30日(日):愛媛・松山市総合コミュニティセンター・キャメリアホール

5月20日(土):宮城・仙台サンプラザホール

5月27日(土):茨城・日立市民会館

5月28日(日):栃木・栃木県総合文化センター・メインホール

6月18日(日):福岡・福岡サンパレス

7月1日(土):岡山・倉敷市芸文館

7月2日(日)広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール

■風伝説最終章

8月12日(土):神奈川・横浜スタジアム

