中川翔子

マルチタレントの中川翔子が19日、インスタグラムを更新。この日行われた「湯川れい子 87th Birthday フィルハーモニー音楽会」に出演した赤いドレス姿を披露した。

髪に赤いリボンを施したしょこたんは「第二部『A Whole New World』『Beauty and the Beast 美女と野獣』とアンコールに『恋におちて』を歌わせていただきました。同じ衣装なのに、髪型とアクセサリーが変わるだけで、グッと印象変わるんだよね。ヘアメイクさんとスタイリストさんが今日も天才すぎた!」とメッセージをつづった。

コメント欄にはフォロワーから「後ろ髪についているリボンもかわいい」「ステキな服ですね」「見惚れてます」「恋に落ちて聞きたかったです!」「配信で見てました。しょこたん最高!」「今日もめっちゃ可愛い~ッス」と歓声が飛んだ。