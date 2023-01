マネジメント/レーベルBMSGの代表を務め、主宰オーディション『THE FIRST』から誕生した7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのプロデュースを手がけるSKY-HIが19日、オンライン記者発表を行い、新たな大型プロジェクト『D.U.N.K. -DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-』を始動することを発表した。2月1日から日本テレビで音楽番組をスタート、3月には音楽フェスを開催する。

今回のプロジェクトは、SKY-HIが目指す「幾多のダンス&ボーカルグループ(アーティスト)が垣根を越え、日本から世界に発信」していくもの。国内外のさまざまなアーティストがSKY-HIの志に賛同・共鳴し、所属事務所やレーベルを超えて集結する。

SKY-HIは「2月1日から日本テレビさんでレギュラー放送がスタートします。そして、3月にはダンス&ボーカルの方々を集めたフェスを行います。ダンスというものがそもそも垣根がないものなので、次々と一緒にやっていこうと。このたびこういった形で、音楽番組および音楽フェスを開催することが決定いたしました」と発表した。

参加アーティストは、SKY-HIをはじめ、DREAMS COME TRUE、BALLISTIK BOYZ、BE:FIRST、Aile The Shota、&TEAMほか。SKY-HIは「所属しているコミュニティー以外とのコミュニケーションはなにかタブーであるかのような空気というものがあったかと思うんですが、そういったものをなくしていこうというか、こういう時代に同じものが好きな人たちと楽しんでいきたいということに共感してくださった方々」と紹介した。

また今回発表したアーティストは第1弾で「これからまた参加アーティストが増えてきてくれることと思います。まだかかわったことのないところも含めて、全ての事務所の皆さん、事務所に所属していないという方でもぜひ参加していただきたい」と呼びかけ。「時代は変わっていて、変わりきった時代の中でどういったものを作るのか、どういったことをやっていくというのが本当に大事。今でこそ必要なコンテンツだと思っていますし、楽しいと思う」と目を輝かせた。

日本テレビでは、2月1日深夜から『D.U.N.K. -DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-』(深0:59 30分番組※関東ローカル)をレギュラー放送。SKY-HIがプロジェクト立ち上げに至った想い、参加アーティストなどによる対談などを届ける。また、3月5・11・12日の3日間、豪華アーティストが集結する大型ライブイベント『D.U.N.K. Showcase』(主催:日本テレビ、企画:SKY-HI)を開催。出演者は後日発表される。

このほか、YouTubeや配信プラットフォームなどさまざまな媒体を通じて、対談、プロジェクトの裏側、アーティスト同士のコラボ企画など、音楽・ダンスがつなぐコンテンツが展開される。“垣根”を越えるという意味で、YouTubeでのコンテンツ配信は「どうしてもやりたかったこと」といい、「YouTubeのコンテンツには世界中どこからでもアクセスができるので、それはすなわち世界デビュー、世界発信ではある。届けていきたい、広げていきたい」と言葉に力を込めた。

SKY-HIが『D.U.N.K.』プロジェクトのために制作したテーマソング「D.U.N.K.」を2月3日に配信リリースすることも決定した。会見終了後には、YouTubeのD.U.N.K.公式チャンネルで、SKY-HIのインタビューを配信。Huluでは25日午後8時よりインタビュー特別版を配信予定となっている。

■SKY-HI声明文

良いものは良い。もうダンス&ボーカルシーンに垣根も差別も必要ない。

音楽、取り分けダンスはノンバーバルコミュニケーションの最高峰であり、元来そこには人種も国境も性別も関係なく、太古から催事や祈り、享楽と様々なシーンを彩って来たはずである。

そしてインターネット全盛の時代になり、アフリカの少年が日本のダンサーを分析したり、

アメリカの少女が韓国のアイドルに熱狂したりと言ったことが日常的に起こるようになってきた。

歌いながら踊る、という特殊技能においても、インターネットの発達後世界を巻き込んだ自由競争となった。

世界のどこで起こった事も即時にチェックできる中で今、少なくとも自分の目の届く、手の届く範囲に、

驚くほど色とりどりな…そして才能豊かなダンス&ボーカルグループが溢れている。

多分これはもう、村は村、町は町で分断されるべき段階では、できる段階ではない。

高速道路や新幹線や飛行機が日本のこのシーンにあれば…と何度思ったことか。

D.U.N.K.は、ダンス&ボーカルの今までに無い興奮や感動や、それらの掛け合わさった新たな可能性、

更にはそこに携わるプレイヤー達が「今まで何を考え、今は何を考えているのか」まで焦点が当たる。

「良質なパフォーマンスが見たい」「今まで聞けなかった様な深い所の話が聞きたい」と言う人間の欲求の根源に直接訴えかけるプロジェクトになる。

ここをダンス&ボーカルの歴史のターニングポイントにしよう。

■『D.U.N.K. -DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-』参加アーティストコメント

▼DREAMS COME TRUE

SKY-HI「D.U.N.K.宣言」がDREAMS COME TRUEを揺さぶった。吉田美和にとって歌い踊ることは、自らの詩、メロディーを歌い始めた

時からのネーチャーでありスタイル。

中村正人のスペシャリティーは魂を躍らせるベースプレイとトラックメイク。

70年代R&B/FUNK/SOUL/DISCOを腹いっぱい食べて育ち

細胞の隅々まで染み込んだそのDNAに突き動かされ今も音楽し続ける。最新シングル「スピリラ」はそんな私たちが大得意の激推し曲。

「スピリラ」を含むダンス&ボーカルに特化したスペシャルなセトリを

ご用意しました。「D.U.N.K.」の露払いは、私たちDREAMS COME TRUEにお任せください。

▼BALLISTIK BOYZ

今回僕達もこのプロジェクトに参加させていただけることを本当に光栄に思います。

僕達BALLISTIK BOYZは今現在、日本という枠を越えてタイにも拠点を移し、

日本からアジアへ、アジアから世界へ、という目標に向けて活動させていただいています。

タイではたくさんのライブやイベントにも出演させてもらったりしていますが感じることはやはり良いものはいい。

ということを分かりやすくリアルに経験することができています。

良い作品、音楽、パフォーマンスをつくり、それを届ければ、国境など関係なく評価され世界でも通用すると信じています。

それを証明していきたいですし、日本のダンス&ボーカルグループシーンの新しい扉を開くきっかけになれるように、

僕達も全力で今の活動に取り組んでいます。そんな想いを持っている中で今回お声がけいただいたことにすごく嬉しく思います!

僕達自身このプロジェクトの今後の展開が凄く楽しみですので全力でパフォーマンスさせていただきたいと思います!

(日高竜太 ※高=はしごだか)

▼BE:FIRST

BE:FIRSTのSOTAです。この時代にD.U.N.K.のような音楽コンテンツが日本に生まれた事、それに参加し一緒に盛り上げられる事本当に嬉しく思います!D.U.N.K.が生まれた意味や意思がしっかり形になるようにBE:FIRSTとしてはもちろん、dancer,choreographerとしても自分のできる事、やりたい事、全力で取り組みたいと思います!

日本と世界を少しでも繋げるように頑張ります!楽しみにしててください!

(SOTA)

▼Aile The Shota

D.U.N.K.はいつしか伝説と呼ばれる革命だと信じています。その伝説の始まりに、その瞬間に、Aile The Shotaとして音楽の上で立ち会えることに心から感謝し、感激しています。

日本の音楽の現在地を示すようなこの場に、日本の音楽がルーツである僕がいる事の意義、日本の音楽における「Dance」の存在を示す様なこの場に、Danceがルーツである僕がいることの意義、そしてその尊さを噛み締めて、心から楽しませていただきます。夢の様に思えるそんな瞬間を「一歩目」とするために、全力で遊びます!

▼&TEAM

この度、日本から世界へ「D.U.N.K.」という素晴らしいプロジェクトに、僕たち&TEAMも参加させていただくことができてとても光栄です。&TEAMは「それぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という意志を掲げ日本発のグローバルグループとして活動しており、「あらゆる垣根を越えて、ダンス&ボーカルの可能性を広げたい」というSKY-HIさんの趣旨に大変共感しました。この大型プロジェクトを世界中の方々に知っていただき、歴史のターニングポイントの一助となれるよう皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います!

