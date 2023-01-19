本文へ移動

ＮＢＡ、八村塁が今季初の無得点　ウィザーズは勝利

2023年1月19日 12時53分 (1月19日 13時07分更新)
　ニックス戦で相手選手と競り合うウィザーズの八村塁（右）＝ニューヨーク（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　ニックス戦で相手選手と競り合うウィザーズの八村塁（右）＝ニューヨーク（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡは１８日、各地で行われ、ウィザーズの八村塁は敵地ニューヨークでのニックス戦に途中出場し、１９分４４秒プレーして得点なし、１リバウンドだった。無得点は昨シーズンの２０２２年４月３日以来。
　試合はウィザーズが１１６―１０５で勝ち、１９勝２６敗とした。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧