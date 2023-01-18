『SWITCH Vol.41 No.2 特集 110年目のお笑い 後編』より

お笑いコンビ・ダウンタウンが、20日発売の雑誌『SWITCH』2月号（スイッチ・パブリッシング）に登場。高須光聖氏が聞き手を務めたロングインタビューが掲載され、結成40年を語っている。

「お笑いはどこへ向かうのか」を問う総力特集・後編となる今号では、テレビ・ラジオ・劇場・YouTube・SNSをはじめ、よしもと住みます芸人、メタバース、そして海外など、マルチに広がる「笑いの現場」を徹底取材。50組を超える吉本芸人が集結した88ページの総力特集となっている。

■出演芸人ラインナップ

ダウンタウン／ハイヒール／トミーズ／品川庄司／石田明（NON STYLE）／ザ・ぼんち／ナインティナイン／博多華丸・大吉／タカアンドトシ／千原ジュニア／木村祐一／千鳥／空気階段／ダイアン／カジサック／チョコレートプラネット／ジェラードン／川島明（麒麟）／コットン／ZAZY／ジミー大西／ソラシド／ほりっこし／ダブルウィッシュ／ジャルジャル／西川きよし／月亭八方／桂小文枝／西川のりお・上方よしお／村上ショージ／大宮セブン／ニッポンの社長／kento fukaya／ロングコートダディ／からし蓮根／マユリカ／カベポスター／さや香／ダブルヒガシ／天才ピアニスト／ハイツ友の会／いぬ／男性ブランコ／ゆにばーす／大自然／レインボー／ダイヤモンド／ナイチンゲールダンス／金魚番長／オドるキネマ／ヨネダ2000／天草／10億円／中田カウス（掲載順）

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