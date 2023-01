阪神からポスティングシステムで大リーグ、アスレチックスに移籍した藤浪晋太郎投手(28)が17日、入団会見を行った。その冒頭の英語スピーチは圧巻。流暢な発音でユーモアも交えての心こもった言葉は、いきなりその場にいた米メディアの心を鷲づかみにした。

「Hi! Nice to meet you」で始まった藤浪の英語スピーチは、つかみでインパクトを与えた。「Please call me FUJI like MT.FUJI(フジと呼んでください。富士山のように)」

本人が「日本では晋太郎と呼ばれているが、「シン」は発音しにくいかなと。「フジ」の方がマウントフジも知っているし、わかりやすい」とのアイデアから、日本一の「富士山」をかけた呼び名で、米メディアの心を掴んだ。

その後は両親への感謝を述べ「彼らがいなければ、ここには来れなかった」。そして、メジャーに送り出してくれた阪神、アスレチックスの球団、代理人のボラス氏の謝辞と続き「皆さんへの感謝をパフォーマンスで示し、ベストを尽くす」と言った。

最後に力強く「GO! Oakland A'S(ゴー・オークランド・エーズ)」で締めると、会見場はどっと沸く。約1分20秒の英語スピーチ。携帯に「カンペ」はあったようだが、かなり勉強してきたと感じられる流暢な発音に加え日本人メジャーリーガーの入団会見では珍しく、ロングスピーチだった。

AP通信の記者が会見中に「あなたの英語は美しいスタートを切った」と絶賛。アスレチックスの番記者で地元紙「サンフランシスコ・クロニクル」のマット・カワハラ記者は「最初のスピーチは本当に素晴らしかった。発音もはっきりしていた。地に足がついているように見えたし、彼はアメリカにうまく適応できそうだ」と好感を抱いていた。藤浪の英語スピーチには、メジャーに懸ける強い思いと決意がにじんでいた。