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「宣告」などの加賀乙彦さん死去 信仰と救済見つめた作家
「宣告」などの小説で知られる作家で精神科医の加賀乙彦（かが・おとひこ、本名小木貞孝＝こぎ・さだたか）...
1月17日
国内で１２万９８２８人が感染 新型コロナ、４９２人死亡
国内で１７日、１２万９８２８人の新型コロナウイルス感染者が確認された。１週間前から約５万５千人増えた...
全都道府県で感染者減少、前週比 コロナ、多い死者に警戒感
１６日までの直近１週間に全国で報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が前週比で０・７５倍となり、...
妊婦の食事、子発達に影響 タンパク質摂取量解析、山梨大
妊娠前や妊娠初期のタンパク質摂取量が極端に低い母親から生まれた子どもは、３歳時のコミュニケーション力...
流氷、紋別の北８０キロまで到達 オホーツク上空で海保観測
第１管区海上保安本部（小樽）は１７日、オホーツク海上空で流氷を観測し、北海道紋別市の北約８０キロまで...
沖縄署襲撃疑い、組員逮捕 集結呼びかけ事件主導か
沖縄県警沖縄署（沖縄市）で昨年１月、若者ら数百人が集まり一部が投石するなどした事件で、県警は１７日、...