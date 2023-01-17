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作家で精神科医の加賀乙彦さん死去　９３歳

2023年1月17日 22時17分 (1月17日 22時50分更新)
　「宣告」「フランドルの冬」などの小説で知られる作家で精神科医の加賀乙彦さんが１２日、老衰のため死去した。９３歳。東京都出身。

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