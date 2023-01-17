楽天ドラフト1位の荘司康誠

楽天は17日、春季キャンプのメンバーを発表した。2月1～19日に沖縄県金武町の金武町ベースボールスタジアムで行う1軍キャンプは48選手、同県久米島町の久米島野球場で行う2軍キャンプは34選手が参加する。ルーキーはドラフト1位の荘司康誠投手（22）＝立大＝や同2位の小孫竜二投手（25）＝鷺宮製作所＝ら5選手が1軍スタートとなった。1、2軍の振り分けは次の通り。

【1軍】

▼投手 松井裕樹、岸孝之、バニュエロス、則本昂大、田中将大、荘司康誠、小孫竜二、高田孝一、渡辺翔太、内間拓馬、伊藤茉央、松井友飛、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、鈴木翔天、滝中瞭太、辛島航、西口直人、小峯新陸、内星龍、宮森智志、佐藤智輝、福森耀真

▼捕手 太田光、炭谷銀仁朗、安田悠馬、堀内謙伍

▼内野手 小深田大翔、浅村栄斗、阿部寿樹、茂木栄五郎、鈴木大地、フランコ、黒川史陽、平良竜哉、山崎剛、伊藤裕季也、ギッテンス、渡辺佳明、入江大樹、ウレーニャ

▼外野手 辰己涼介、吉野創士、田中和基、島内宏明、小郷裕哉、正隨優弥

【2軍】

▼投手 塩見貴洋、安楽智大、早川隆久、酒居知史、弓削隼人、宋家豪、津留崎大成、高田萌生、泰勝利、石橋良太、林優樹、吉川雄大、引地秀一郎、王彦程、古賀康誠、清宮虎多朗、竹下瑛広

▼捕手 田中貴也、石原彪、水上桂、江川侑斗

▼内野手 銀次、横尾俊建、村林一輝、永田颯太郎、沢野聖悠、辰見鴻之介

▼外野手 西川遥輝、岡島豪郎、前田銀治、武藤敦貴、和田恋、柳沢大空、大河原翔