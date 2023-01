King & Prince「Life goes on/We are young」アーティスト写真

人気グループ・King & Princeの12thシングル「Life goes on / We are young」(2月22日発売)のアーティスト写真とジャケット写真、収録内容が17日、公開された。

今作は初回限定盤A・B(いずれもCD+DVD)、通常盤(CD)、ファンクラブ限定のDear Tiara盤(CD+DVD)の4形態。

新アーティスト写真と初回限定盤A、通常盤のジャケットは、異なる衣装の5人とカラフルな無数のスケートボードが印象的。初回限定盤BとDear Tiara盤のジャケットはコートを着た5人が公園でリラックスする写真が使用されている。

両A面の「We are young」は、岸優太主演で23日スタートの日本テレビドラマ『すきすきワンワン!』(毎週月曜 深0:59)主題歌。「いつだって今がスタートライン」というメッセージが込められたバラードで、新しい道を歩む人に優しく寄り添う。

一方の「Life goes on」は、きょう17日からスタートする永瀬廉出演のTBS系ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』(毎週火曜 後10:00)のエンディング曲。ドラマ内で初オンエアされる。かけがえのない友情と青春を描き、「明日はきっと、うまくいく」と元気になれる応援歌となっている。

このほか、形態別に異なる新曲を収録。初回限定盤Aには「Night Drive Groovin’」、初回限定盤Bには「僕のワルツ」、通常盤には「Rainbow」「Sing Your Melody」、Dear Tiara盤には「愛を伝えましょう」が収められる。

