「国民投票!みんなで作ろうKing & Prince BEST ALBUM」企画をスタートしたKing & Prince

人気グループ・King & Princeの4ヶ月連続リリース第4弾として4月19日にリリースする自身初のBEST ALBUM(タイトル未定)発売に向け、楽曲投票企画「国民投票!みんなで作ろうKing & Prince BEST ALBUM」を開催することが決定し、きょう16日から特設サイトで投票がスタートした。

投票対象となる楽曲は、これまでにリリースしてきた全シングルのタイトル曲と全アルバムのリード曲を除く全楽曲(108曲)。お気に入りの曲、振り付けが大好きな曲、友達にオススメしたい曲など、1人3曲まで投票できる。投票結果がBEST ALBUMにどのように反映されるのかは、特設サイトで後日発表される。

King & Princeは4ヶ月連続リリースの第1弾として1月18日に初のドーム公演を映像化したライブBlu-ray/DVD『King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~』、第2弾として2月22日に12thシングル「Life goes on/We are young」、第3弾として3月22日に6th Blu-ray/DVD『King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~』を発売。締めくくりとして、4月19日に初のBEST ALBUMをリリースする。

