歌手で俳優の早見優(56)が14日、自身のインスタグラムを更新。長女&次女との“顔出し”親子ショットを公開した。

早見は「Check out my new song make lemonade (ft.Alisa and Karen)now on」とつづり、長女のありささん、次女のかれんさんとの3ショットをアップ。ハッシュタグでは「#親子で歌ってみました」と紹介している。

この投稿に「三姉妹にしかみえない」「娘さんたち、綺麗~! 優さんも優しいお母さんの顔してますね!」「三姉妹かと思ったよ」「こんなに大きなキレイなお子さんが居るなんて信じられない!」「とっても美しい、素敵なファミリー!」などの声が寄せられている。

