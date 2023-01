Stray Kidsがオーケストラに扮した日本1stアルバム『THE SOUND』アーティスト写真

韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが2月22日にリリースする日本1stアルバムのタイトルが『THE SOUND』に決定し、新ビジュアルやジャケット、収録曲、オフライン特典会などの詳細が一挙解禁となった。

今作は、オリジナルでは日本作品初となるフルアルバム。初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)、初回生産限定盤B(CD+スペシャルZINE)、通常盤初回仕様(CD)に加え、メンバーそれぞれのFANCLUB会員限定盤(CD only)8種を加えた全11形態でリリースされる。FANCLUB会員限定盤は初の試みとして、メンバー8人それぞれのスペシャルなソロ盤となっている、

新ビジュアルは、「Stray Kidsは常に音楽と共に存在し、そして唯一無二の音楽を表現し続ける」というコンセプトを表現。オーケストラに扮したStray Kidsが、独自の形や色をしたピアノやティンパニーなどを背景に撮影した。

収録曲は全10曲(FC限定盤のみ11曲)。リード曲「THE SOUND」を含む日本オリジナル楽曲が7曲も収録される。さらに、バンチャン、チャンビン、ハンの3人からなるプロデューサーユニット3RACHA(スリーラチャ)以外のメンバーも制作に加わり、日本オリジナル曲「DLMLU」はヒョンジンが、「Novel」はスンミンが作詞・作曲に携わった。

初回生産限定盤Aには、Stray Kids初となるBlu-rayが付属。撮影時のメイキング『Jacket Shooting Making Movie』『「CIRCUS」Music Video Making Movie』『「Your Eyes」Music Video Making Movie』をはじめ、新たな試みとしてレコーディングに密着した『「THE SOUND」Recording Making Movie』も収録。メンバーがどのようにレコーディングに臨んでいるのかを見ることができる。全7コンテンツ、総尺1時間半超えの豪華内容となっている。

初回生産限定盤A・Bと通常盤(初回仕様)封入のシリアルナンバー応募特典も発表となった。シリアルナンバーでは、イベントおよびスペシャルプレゼントに応募可能。今回はついに、オフラインでのリアルイベント「メンバー個別お見送り会」「メンバー個別サイン会」「メンバー全員ミート&グリート」「メンバー全員スペシャルトークショー」が開催される。関西では4月30日に京都パルスプラザ、関東では5月3日にパシフィコ横浜で行われる。

今作発売前後には、昨年6・7月に開催された『Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" in JAPAN』のアンコール公演として、2月11・12日にさいたまスーパーアリーナ、2月25・26日に京セラドーム大阪でのライブも決定している。

■Stray Kids JAPAN 1st Album『THE SOUND』収録内容

01. THE SOUND

02. Battle Ground

03. Lost Me

04. DLMLU

05. Novel

06. CASE 143 -Japanese ver.-

07. CHILL -Japanese ver.-

08. Scars

09. ソリクン -Japanese ver.-

10. There

11. THE SOUND(Instrumental)※FC限定盤のみ収録

▼Blu-ray(初回生産限定盤Aのみ)

・Jacket Shooting Making Movie

・「THE SOUND」 Recording Making Movie

・SKZ MUSEUM

・「CIRCUS」 Music Video

・「CIRCUS」 Music Video Making Movie

・「Your Eyes」 Music Video

・「Your Eyes」 Music Video Making Movie

関連キーワード 音楽